Malestar en Puerto Yeruá: denuncian que la organización del «Desafío Power» dejó impresentable a la localidad l

Lo que debía ser una fiesta del deporte y el turismo se convirtió en un dolor de cabeza ambiental para los habitantes de Puerto Yeruá. Vecinos de la localidad se contactaron con la redacción de 7Páginas para expresar su profunda indignación por el estado de abandono en el que quedó el circuito tras el paso del Desafío Power, la tradicional competencia de cross aventura realizada el pasado 29 de marzo.

A través de fotos y videos, los denunciantes mostraron cómo kilómetros de cintas amarillas —utilizadas para demarcar el recorrido— permanecen atadas a los árboles y otros residuos esparcidos por el suelo, afectando especialmente la zona de la selva en galería, uno de los tesoros naturales más preciados del destino.

«Fueron a ensuciar Puerto Yeruá»

Los vecinos no ahorraron críticas hacia la organización del evento, calificándola de «irresponsable». Sostienen que, una vez finalizada la prueba y retiradas las cámaras, nadie se ocupó de realizar la limpieza y el desmonte de la señalización.

«Se llevaron la plata de las inscripciones y nos dejaron el plástico colgado de nuestros árboles. Es una falta de respeto a la naturaleza y a quienes vivimos acá», manifestó uno de los vecinos afectados.

El reclamo llega al Municipio y a los privados

La bronca de la comunidad no se limita al organizador. También apuntan contra la Municipalidad de Puerto Yeruá, que fue parte activa de la prueba. Cuestionan la «inercia» de las autoridades locales para exigir la limpieza inmediata o, en su defecto, disponer de cuadrillas para retirar el material contaminante.

El mensaje de los vecinos también se extendió a otros sectores:

A los dueños de campos: Les piden que exijan a la organización la limpieza total de los predios que prestaron o alquilaron para la carrera.

A los concejales: Solicitan que los ediles se interesen por el daño ambiental y pidan informes sobre las condiciones en que se habilitó el evento.

Un llamado a la conciencia ambiental

Puerto Yeruá busca consolidarse como un destino de turismo naturaleza, y este tipo de situaciones atenta directamente contra esa imagen. Los vecinos exigen que la organización regrese a la localidad para retirar hasta el último rastro de la competencia y piden que, para futuras ediciones, se establezcan controles más severos que garanticen que el «desafío» no termine siendo un castigo para el ecosistema local.