Malestar en Puerto Yeruá por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Cabe recordar que Segovia integró la fórmula junto a Benítez en su primer mandato y, durante 2022, fue denunciado públicamente por el padre de su ex pareja por violencia de género, situación que tuvo amplia repercusión en medios regionales. En aquel momento, también trascendieron cuestionamientos vinculados a su comportamiento personal.

Regreso con costo político

Según se confió a 7Paginas, la reincorporación respondería a un acuerdo político interno, en un contexto donde la actual gestión busca reconfigurar su esquema de trabajo tras una derrota electoral reciente y cuestionamientos a la administración municipal.

La decisión no pasó inadvertida puertas adentro del municipio. Este lunes, el malestar se reflejaba en comentarios y gestos de trabajadores municipales que conocen el funcionamiento interno y que observan con preocupación el regreso del ex funcionario.

Nuevo rol en el área de servicios

De acuerdo a lo trascendido, Segovia cumpliría funciones vinculadas al control de tareas operativas en la vía pública, relacionadas con la recolección de residuos, levantamiento de ramas y supervisión de servicios públicos, en una suerte de rol de coordinación o control del personal afectado a esas áreas.

La situación generó debate en la comunidad y reavivó cuestionamientos respecto a los antecedentes del ex viceintendente y al mensaje institucional que implica su retorno a la estructura municipal.

Por el momento no hubo comunicación oficial detallando el alcance de sus funciones ni los términos formales de su designación, mientras el tema sigue generando repercusiones en el ámbito político y social de la localidad.