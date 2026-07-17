Malestar entre los feriantes de San Cayetano: piden una excepción a la Ordenanza Tributaria y una prórroga para la inscripción

Un fuerte malestar expresaron los feriantes que participarán de la tradicional Fiesta Patronal de San Cayetano, luego de la reunión realizada este jueves en el salón de la Parroquia San Cayetano del Ayuí, donde funcionarios de la Municipalidad de Concordia informaron la modalidad de inscripción y los costos establecidos para la habilitación de los puestos.

El encuentro fue convocado por distintas áreas del Departamento Ejecutivo con el objetivo de brindar detalles sobre la organización de la feria, pero la presentación de los nuevos valores previstos en la Ordenanza Tributaria N.º 38.777 generó una inmediata reacción de los asistentes.

Durante la reunión se informó que los costos para participar de la feria serán de:

$50.000 para artesanos, manualistas y viveristas.

$70.000 para puestos gastronómicos.

$120.000 para juegos y entretenimientos.

Hasta $200.000 para determinados rubros comerciales.

Según manifestaron los propios feriantes, estos montos representan un incremento considerable respecto de años anteriores y ponen en riesgo la participación de numerosos emprendedores.

Muchos de ellos señalaron que forman parte de la feria desde hace varios años y que la celebración constituye una de las principales oportunidades de trabajo e ingresos para sus familias.

El clima de preocupación fue tal que varios vecinos decidieron retirarse de la reunión una vez conocidos los nuevos requisitos y costos establecidos.

Presentarán un pedido al Concejo Deliberante

Al finalizar el encuentro, el abogado, exconcejal y vecino de Villa Zorraquín, Dr. Alberto «Chelo» Zadoyko, junto al párroco de la comunidad, presbítero Ramón Galarza, dialogaron con los feriantes que permanecían en el salón parroquial.

Tras escuchar las distintas inquietudes, ambos ofrecieron acompañar el reclamo mediante la elaboración y presentación de una nota dirigida al Honorable Concejo Deliberante de Concordia, solicitando que se contemple una excepción a la aplicación de la Ordenanza Tributaria N.º 38.777 para la edición 2026 de la Feria de San Cayetano.

Además, los feriantes acordaron pedir una prórroga del plazo de inscripción, argumentando que muchos interesados aún no pudieron completar el trámite debido a la incertidumbre generada por los nuevos requisitos y los elevados costos.

En ese sentido, los vecinos sostienen que la mayoría de quienes participan de la feria son pequeños emprendedores, artesanos y familias trabajadoras que esperan esta celebración durante todo el año para comercializar sus productos y obtener un ingreso extra.

En la nota enviada a 7Paginas, también recordaron que numerosos feriantes llegan desde distintas localidades de Entre Ríos, entre ellas Federación, Chajarí, San Salvador, Colón, Villaguay y Federal, debiendo afrontar además importantes gastos de combustible, transporte, fletes, alojamiento y alimentación, lo que incrementa aún más el costo de participar.

Una celebración con profundo arraigo popular

La Fiesta Patronal de San Cayetano, que se realiza cada 7 de agosto en Villa Zorraquín, constituye uno de los acontecimientos religiosos y populares más importantes de Concordia.

Cada año miles de fieles y peregrinos llegan para agradecer, pedir trabajo y participar de una celebración profundamente arraigada en la identidad de la comunidad. En ese marco, la tradicional feria se ha convertido en un espacio fundamental para el desarrollo de pequeños emprendedores y trabajadores independientes.

Bajo el lema «Con San Cayetano compartamos con alegría, el Pan de la Fe y de la Esperanza», los vecinos remarcaron que el espíritu de la festividad debe seguir siendo el de la inclusión, la solidaridad y el trabajo digno.

Ahora, aguardan una respuesta favorable del Concejo Deliberante que permita facilitar la participación de los feriantes y preservar una tradición que, año tras año, reúne a miles de personas y forma parte del patrimonio religioso, social y cultural de Concordia.