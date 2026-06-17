Maltrato animal en Concordia: Allanan una vivienda y rescatan a 20 perros

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías local, en el marco de una causa judicial que investiga el supuesto delito de maltrato animal (Ley 14.346).

Según lo informado a 7Páginas, las tareas habitacionales y de constatación tuvieron lugar en un domicilio ubicado en las proximidades del Bulevar Yuquerí y Cortada De Los Viñedos.

El despliegue policial contó con la participación fundamental del Veterinario Policial, quien se encargó de evaluar el estado de salud general de cada uno de los animales al momento del ingreso de la fuerza pública. Tras la inspección de las instalaciones, se procedió al secuestro formal y resguardo de la totalidad de los canes.

Con el fin de garantizar su inmediata recuperación, los 20 perros rescatados fueron retirados del lugar y entregados de manera formal a personas y familias sustitutas.

El operativo se realizó bajo el conocimiento y las directivas explícitas de la fiscal interviniente en la causa, la Dra. Musuliotis, quien continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales de los propietarios del inmueble allanado.