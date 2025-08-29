7PAGINAS

Viernes 29 de agosto de 2025
Maltrato animal en Concordia, rescataron a 17 perros que estaban dentro de una habitación

En la mañana de este viernes, funcionarios policiales intervinieron en un domicilio de Concordia luego de que se radicara una denuncia por maltrato animal.
Redacción 7Paginas

En el lugar, junto al veterinario policial y con autorización del propietario del inmueble, se procedió a examinar el estado de salud, alimentación y convivencia de 17 perros —entre adultos y cachorros— que se encontraban dentro de una habitación de una finca deshabitada, ubicada en el fondo de la casa principal.

Tras la constatación de la situación, se informó a la agente fiscal en turno, Dra. Mondragón, quien dispuso el secuestro de los animales y su posterior entrega a un miembro de la agrupación Conciencia Animal, que se hará cargo de su cuidado.

Este nuevo operativo vuelve a poner en agenda la problemática del maltrato animal en la ciudad, y la importancia de la intervención comunitaria y judicial para garantizar el bienestar de los animales.

