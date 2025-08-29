Maltrato animal en Concordia, rescataron a 17 perros que estaban dentro de una habitación

En el lugar, junto al veterinario policial y con autorización del propietario del inmueble, se procedió a examinar el estado de salud, alimentación y convivencia de 17 perros —entre adultos y cachorros— que se encontraban dentro de una habitación de una finca deshabitada, ubicada en el fondo de la casa principal.

Tras la constatación de la situación, se informó a la agente fiscal en turno, Dra. Mondragón, quien dispuso el secuestro de los animales y su posterior entrega a un miembro de la agrupación Conciencia Animal, que se hará cargo de su cuidado.

Este nuevo operativo vuelve a poner en agenda la problemática del maltrato animal en la ciudad, y la importancia de la intervención comunitaria y judicial para garantizar el bienestar de los animales.

Redaccion de 7Paginas