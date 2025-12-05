Maltrato animal: gracias a la denuncia de una vecina de Concordia, rescataron a una perra en grave estado de abandono

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Tercera inició las tareas de constatación correspondientes en el lugar señalado, dando intervención al veterinario policial, tal como lo dispuso la fiscal en turno, Dra. Montangie, quien tomó conocimiento inmediato del caso.

Según se informó oficialmente a 7Paginas, el can, una hembra, presentaba faltante de pelaje en la pata trasera izquierda y un marcado estado de desnutrición a simple vista, evidenciando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.

Por disposición de la Justicia, la perra fue entregada a la protectora “Conciencia Animal”, donde recibirá atención veterinaria, alimentación y los cuidados necesarios para su recuperación, quedando a resguardo de posibles nuevos episodios de maltrato.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron una vez más la importancia de la denuncia ciudadana ante este tipo de hechos, ya que permite actuar de manera rápida para proteger la vida y la integridad de los animales, que muchas veces no pueden defenderse por sí mismos.