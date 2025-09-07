Mañanas frescas y máximas de 20 grados: la previa de la primavera en la región de Salto Grande

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo Concordia y el norte entrerriano tuvieron una mínima cercana a los 3 grados y una máxima de 18, con neblina en las primeras horas del día y nubosidad variable hacia la tarde. A partir del lunes, se inicia un período de ascenso térmico acompañado de buen tiempo.
Pronóstico extendido para la semana
Lunes: mínima de 10ºC y máxima de 21ºC, cielo mayormente nublado y leve probabilidad de lluvias por la mañana.
Martes: retorno del sol con cielo despejado; mínima de 8ºC y máxima de 22ºC.
Miércoles: será la jornada más cálida, con mínima de 11ºC y máxima de 24ºC bajo cielo parcialmente nublado.
Jueves: se espera cielo mayormente nublado, con mínima de 10ºC y máxima de 23ºC.
Viernes: continuará la nubosidad, con mínima de 10ºC y máxima de 20ºC.
Estabilidad con baja probabilidad de lluvias
Los especialistas señalan que la estabilidad será la tendencia dominante, con varias jornadas soleadas y temperaturas en ascenso.
Con estas condiciones, septiembre empieza a delinear una transición cada vez más marcada hacia la primavera, con mañanas frescas pero tardes templadas, ideales para disfrutar al aire libre.
Foto: Marcelo Gonzalez
Redaccion de 7Paginas