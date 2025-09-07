7PAGINAS

Domingo 7 de septiembre de 2025
Mañanas frescas y máximas de 20 grados: la previa de la primavera en la región de Salto Grande

La región de Salto Grande transita un septiembre que empieza a mostrar señales de cambio estacional. Tras un inicio de mes con temperaturas bajas y registros atípicos para la época, el clima comienza a estabilizarse y, desde este lunes, se esperan jornadas más agradables con máximas que superarán los 20 grados.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo Concordia y el norte entrerriano tuvieron una mínima cercana a los 3 grados y una máxima de 18, con neblina en las primeras horas del día y nubosidad variable hacia la tarde. A partir del lunes, se inicia un período de ascenso térmico acompañado de buen tiempo.

Pronóstico extendido para la semana

Lunes: mínima de 10ºC y máxima de 21ºC, cielo mayormente nublado y leve probabilidad de lluvias por la mañana.

Martes: retorno del sol con cielo despejado; mínima de 8ºC y máxima de 22ºC.

Miércoles: será la jornada más cálida, con mínima de 11ºC y máxima de 24ºC bajo cielo parcialmente nublado.

Jueves: se espera cielo mayormente nublado, con mínima de 10ºC y máxima de 23ºC.

Viernes: continuará la nubosidad, con mínima de 10ºC y máxima de 20ºC.

Estabilidad con baja probabilidad de lluvias

Los especialistas señalan que la estabilidad será la tendencia dominante, con varias jornadas soleadas y temperaturas en ascenso.

Con estas condiciones, septiembre empieza a delinear una transición cada vez más marcada hacia la primavera, con mañanas frescas pero tardes templadas, ideales para disfrutar al aire libre.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas