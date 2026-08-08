Manos solidarias en la zona sur de Concordia se preparan ante el impacto del fenómeno de El Niño

Frente a los pronósticos meteorológicos que alertan sobre el pico más alto de crecidas por el fenómeno de El Niño durante el próximo mes de septiembre, la solidaridad comunitaria comenzó a movilizarse en distintos puntos de la ciudad de Concordia. En la zona sur, comedores y agrupaciones sociales alinean esfuerzos para contener a las familias más vulnerables.

Desde el Movimiento Federal Belgrano Entre Ríos expresaron su compromiso de colaborar activamente en la contención de los afectados. Según manifestaron, la intención es reforzar la asistencia que brinda el municipio para garantizar que ninguna persona afectada sufra la falta de alimento.

Comida caliente y contención para evacuados

«Siempre intentando dar lo mejor de nosotros. Nos estamos aprontando para ser colaboradores en todo lo que podamos ante las inundaciones que tendrán su pico más alto en el mes de septiembre. Seguramente estaremos agregando varios litros de comida caliente, aparte de lo que nos aporta el Estado local, para la gente que esté complicada, evacuada o trabajando en la emergencia», señalaron desde la agrupación.

A pesar de que el impacto mayor se espera para los próximos meses, advierten que ya hay familias en sectores bajos que han tenido que desplazarse de sus viviendas debido a las primeras variaciones del río.

«Pedimos a Dios que nos proteja, que la inundación no llegue a ser un desastre y que sea lo más leve posible. Esperamos estar todos bien y alertas para ayudar a quien lo necesite», expresaron de manera esperanzadora desde la organización social bajo su lema: «Arrodillados sólo ante Dios».