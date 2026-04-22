Mapa de Género 2025: las mujeres representan casi el 60% del personal en la Justicia entrerriana

El Poder Judicial de Entre Ríos presentó los datos de su Mapa de Género 2025, un relevamiento realizado por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El informe dado a conocer a 7Paginas, arroja una radiografía clara sobre la composición del sistema: de un universo de 2.835 personas, el 59% son mujeres (1.678 agentes), frente a un 39% de varones (1.103 agentes).

Este predominio femenino es transversal a toda la provincia y se mantiene incluso en las jurisdicciones con menos personal. No obstante, el informe también deja al descubierto los desafíos pendientes en el acceso a los cargos de mayor jerarquía.

El mapa territorial: Paraná y Concordia a la cabeza

En cuanto a la distribución geográfica, el departamento Paraná concentra el 44% de la dotación judicial (1.250 personas). Le siguen Concordia, con el 13% (356 agentes), y Concepción del Uruguay, con el 8% (239 agentes). En el otro extremo se encuentran departamentos como San Salvador (1%) e Islas del Ibicuy (0,8%), con las estructuras más pequeñas.

Un patrón que se repite en todas las jurisdicciones es que las mujeres constituyen la mayoría del personal, independientemente de la escala del departamento.

Jerarquías y el «techo de cristal»

A pesar de la mayoría numérica de mujeres en el plantel general, el informe revela disparidades al escalar en la pirámide de mandos:

Superior Tribunal de Justicia: El máximo órgano está compuesto por 9 vocalías, ocupadas actualmente por 4 mujeres y 5 varones, reflejando una composición casi paritaria.

Magistratura: En este nivel (que incluye jueces de paz, de primera instancia y camaristas), los varones ocupan el 61% de los 245 cargos, mientras que las mujeres representan el 39%.

Funcionariado y Administrativos: En estos niveles la tendencia se invierte, con un 63% de participación femenina en ambas categorías.

Ministerios Públicos y diversidad

En el Ministerio Público Fiscal, las mujeres alcanzan el 54% del total de agentes, mientras que en el Ministerio Público de la Defensa representan el 57%. En términos de cargos de fiscalía, las mujeres ocupan el 53%, mientras que en la defensa la distribución es prácticamente paritaria (49% mujeres y 50% varones).

Respecto a la identidad de género, el Sistema de Gestión de Personal contempla categorías para identidades no binarias y trans. Si bien no se registraron selecciones en estas opciones durante 2025, la inclusión de estas variables marca un avance en la recolección de datos. Un 2% del personal (54 agentes) optó por no consignar información de género.

Hacia una gestión con perspectiva

Desde la Justicia entrerriana señalaron que la sistematización de estos datos es clave para el diseño de políticas institucionales que promuevan la igualdad de oportunidades. «Este informe consolida una base empírica para fortalecer una gestión más eficiente y transparente», destacaron las autoridades, remarcando que el acceso equitativo a los espacios de decisión sigue siendo uno de los objetivos a largo plazo del sistema.