Mar del Tuyú termal: una escapada distinta en la Costa Atlántica

Lo mejor de las termas está en su simpleza: relajarse, disfrutar del paisaje y vaciar la mente. Y justamente pra empezar con el pie derecho, hay que organizarse de antemano para llegar sin apuro. El micro suele ser una opción práctica: te permite descansar durante el trayecto y llegar con energía para aprovechar el día. Comparar las opciones de https://www.plataforma10.com.ar/pasajes-en-micro/mar-del-tuyu te va a ayudar a encontrar el horario perfecto para tu visita, sobre todo si querés maximizar una escapada de fin de semana.

Esta localidad del partido de la costa es conocida por su calma, tranquilidad y entorno natural. Sus calles son poco frecuentadas, lo cual te permite escuchar los pájaros y el sonido del mar y su costa es perfecta para llegar por la tarde con unos mates a ver el atardecer. Un plan sencillo pero renovador puede combinar un poco de playa después del desayuno, aguas termales a la tarde y una cena frente al mar a la noche.

Las termas cambian el ánimo del día. A diferencia de otras localidades costeras en donde el mal tiempo te hace sentir perdido, en este lugar el agua caliente te ayudará a sentirte mejor. No se trata solo de entrar y salir; algunas personas acuden para aliviar dolores musculares, estrés y cansancio; otras lo hacen por placer. Siempre es recomendable ir con un plan, sumergirse un rato, beber agua y descansar. El agua caliente no es una prueba de resistencia, así que no te excedas; te sentirás pesado después.

La otra ventaja es que se encuentra en el Partido de La Costa, por lo que podés ir a los pueblos cercanos si te dan ganas de moverte un poco. No es necesario, pero siempre es agradable cambiar un poco de aires.

Para aprovechar al máximo la escapada, no debes olvidar los pequeños detalles, como llevar ojotas y ropa para cambiarte después del agua, algo ligero para después, y no planear demasiado el día, ya que el objetivo es relajarse, no agotarse innecesariamente.

La singularidad de las Termas de Mar del Tuyú es que se encuentran en una costa más tranquila. Se puede ir a la playa, pero no es necesario, ya que el agua caliente es el principal atractivo para relajarse, dar pequeños paseos, comer algo ligero e incluso tomar una siesta si se tiene ganas. Para algunas personas esto puede resultar demasiado minimalista, pero para otras es justo lo que necesitan, un lugar donde el plan principal es sentirse mejor, sin argumentos de venta, solo agua y relajación.