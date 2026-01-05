Maratón de Reyes: confirmaron fechas, horarios y lugares para la entrega de kits

La entrega tendrá lugar en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad de Concordia, en el horario de 19:00 a 22:00 horas. Desde la organización informaron que quienes hayan completado su inscripción hasta el domingo 4 de enero inclusive tendrán asegurado el talle de remera seleccionado al momento de anotarse. En cambio, para quienes se inscribieron a partir del lunes 5 de enero, el talle quedará sujeto a la disponibilidad existente al momento de retirar el kit.

Asimismo, se recordó a 7Paginas, que la entrega de kits para los participantes no residentes se llevará a cabo el mismo sábado de la competencia, en el Centro de Convenciones, entre las 16:00 y las 19:00 horas. En ese mismo lugar y horario también se realizará la inscripción para la categoría Mini Reyes destinada a niños no residentes.

En cuanto a los circuitos, la prueba de 5,5 kilómetros tendrá su largada en la intersección de las calles San Luis y San Lorenzo. El recorrido continuará por Avenida San Lorenzo, Urquiza, Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, finalizando en el Corsódromo, donde estará ubicada la meta.

Por su parte, la competencia principal de 10 kilómetros largará desde la intersección de San Lorenzo y Sarmiento, con tramos en sentido oeste y este según el circuito establecido. El recorrido incluirá Avenida San Lorenzo, Avenida Isthilart, Urdinarrain, Boulevard de Irigoyen, Plaza España, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, con llegada también en el Corsódromo.