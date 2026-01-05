7PAGINAS

Lunes 5 de enero de 2026
Maratón de Reyes: confirmaron fechas, horarios y lugares para la entrega de kits

La organización de la tradicional Maratón de Reyes confirmó que la entrega de kits para los participantes se realizará durante esta semana, entre el miércoles 7 y el viernes 9 de enero. Además, continuará vigente la posibilidad de inscribirse de manera presencial, tanto para las categorías de adultos como para Mini Reyes.
Redacción 7Paginas

La entrega tendrá lugar en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad de Concordia, en el horario de 19:00 a 22:00 horas. Desde la organización informaron que quienes hayan completado su inscripción hasta el domingo 4 de enero inclusive tendrán asegurado el talle de remera seleccionado al momento de anotarse. En cambio, para quienes se inscribieron a partir del lunes 5 de enero, el talle quedará sujeto a la disponibilidad existente al momento de retirar el kit.

Asimismo, se recordó a 7Paginas, que la entrega de kits para los participantes no residentes se llevará a cabo el mismo sábado de la competencia, en el Centro de Convenciones, entre las 16:00 y las 19:00 horas. En ese mismo lugar y horario también se realizará la inscripción para la categoría Mini Reyes destinada a niños no residentes.

En cuanto a los circuitos, la prueba de 5,5 kilómetros tendrá su largada en la intersección de las calles San Luis y San Lorenzo. El recorrido continuará por Avenida San Lorenzo, Urquiza, Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, finalizando en el Corsódromo, donde estará ubicada la meta.

Por su parte, la competencia principal de 10 kilómetros largará desde la intersección de San Lorenzo y Sarmiento, con tramos en sentido oeste y este según el circuito establecido. El recorrido incluirá Avenida San Lorenzo, Avenida Isthilart, Urdinarrain, Boulevard de Irigoyen, Plaza España, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, con llegada también en el Corsódromo.