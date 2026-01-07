Maratón de Reyes: continúa el retiro de kits y ultiman detalles de la competencia

Según se informó desde la organización a 7Paginas, el retiro de kits para atletas locales se realizará desde este miércoles 7 y se extenderá hasta el viernes 9 de enero, en el horario de 19.00 a 22.00 horas, en la Peatonal del Bicentenario. En tanto, se dispuso una instancia especial destinada exclusivamente a corredores no residentes, que tendrá lugar el sábado 10 de enero, en el Centro de Convenciones de Concordia, entre las 16.00 y las 19.00 horas.

A solo tres días del evento, se recordó que las dos distancias largarán con una diferencia de veinte minutos. La prueba principal de 10 kilómetros comenzará a las 20.00 horas, desde la intersección de San Lorenzo y Sarmiento, con recorrido hacia el oeste, mientras que la competencia de 5.5 kilómetros se iniciará a las 20.20 horas desde San Lorenzo y San Luis, en dirección este.

Kits de carrera

Para el retiro del kit es obligatorio presentar el deslinde de responsabilidad impreso y firmado por el corredor. En el caso de que el trámite sea realizado por un tercero, el documento deberá contar también con la firma del atleta inscripto, sin excepción. Desde la organización remarcaron que el cumplimiento de estos requisitos es fundamental para agilizar el proceso y garantizar una entrega ordenada.

El kit incluye la remera oficial de la competencia, el chip de cronometraje y obsequios de los sponsors, entre ellos snacks Dos Hermanos, mermelada Doña Pupa, galletitas Tostex, yerba Playadito, jugo Sol y Fruta, además de beneficios de Heladerías Grido y otras firmas acompañantes.

Puestos de hidratación

Con el objetivo de facilitar la planificación deportiva de los corredores, se detalló que los puestos de hidratación estarán ubicados en los siguientes puntos del circuito: Isthilart y Avellaneda; Plaza España; 1° de Mayo y Moreno; Lamadrid y Coldaroli; y San Lorenzo y La Rioja.

Estacionamiento y cortes de tránsito

Desde la organización solicitaron a la comunidad no estacionar vehículos en las calles y avenidas que forman parte de los circuitos de 10K y 5.5K, el sábado 10 de enero, entre las 16.00 y las 22.00 horas, con el fin de garantizar la seguridad de atletas, público y trabajadores del evento.

Durante ese mismo horario se implementarán cortes parciales y totales de tránsito de manera progresiva en los sectores clave del recorrido, conforme avance la competencia. El operativo contará con personal de seguridad y tránsito, y no estará permitido el ingreso ni la circulación vehicular ajena a la organización. En las próximas horas se difundirán los puntos específicos de corte para evitar inconvenientes en la circulación.