Marcelo Cresto: “Concordia necesita un Estado gestor que salga a conquistar inversiones y nuevos puestos de trabajo”

El dirigente concordiense Marcelo Cresto planteó la necesidad de abrir un debate profundo sobre el futuro productivo y laboral de Concordia y sostuvo que la ciudad necesita un “Estado gestor”, con mayor capacidad para salir a buscar inversiones y generar las condiciones necesarias para la creación de nuevos puestos de trabajo.

“Concordia necesita discutir cómo generar más trabajo y cómo ampliar su matriz productiva. Y para eso tenemos que empezar a pensar un Estado que no espere sentado a que las inversiones lleguen, sino que salga a buscarlas”, expresó.

En ese sentido, aclaró que la propuesta no implica que el Estado reemplace al sector privado, sino que cumpla un rol activo para facilitar inversiones y acompañar a quienes producen.

“Cuando hablamos de un Estado gestor, hablamos de un Estado que no pretende reemplazar al sector privado, sino que abre puertas, consigue herramientas y genera las condiciones para que el privado invierta, produzca y genere trabajo”, afirmó.

Salir a buscar nuevas empresas

Cresto consideró que Concordia debe asumir una estrategia activa para atraer empresas, identificando sectores con posibilidades de radicación, contactando potenciales inversores y ofreciendo condiciones competitivas.

“La ciudad tiene que salir a conquistar nuevas empresas. Hay que identificar sectores con posibilidades de radicación, contactar inversores, ofrecer condiciones competitivas y acompañarlos durante todo el proceso para que instalarse en Concordia sea una posibilidad concreta”, señaló.

Para el dirigente, una de las preguntas centrales que debe plantearse la ciudad es por qué una empresa elegiría Concordia para desarrollar una inversión.

“Tenemos que preguntarnos algo muy sencillo: ¿por qué una empresa elegiría Concordia para instalarse? Y a partir de esa pregunta construir respuestas concretas”, sostuvo.

Entre las herramientas necesarias, mencionó la necesidad de fortalecer y ampliar el Parque Industrial, disponer de tierras e infraestructura, gestionar líneas de crédito y financiamiento, facilitar trámites y analizar incentivos para nuevas inversiones.

Beneficios fiscales para generar empleo

Cresto también planteó la necesidad de reconocer las desventajas que puede tener Concordia frente a otras ciudades y trabajar para compensarlas.

En ese marco, explicó que una empresa que analiza la posibilidad de instalar una planta tiene en cuenta los costos de producción, contratación de trabajadores y transporte de mercaderías hacia los principales mercados.

“La ubicación geográfica puede hacer que otras ciudades tengan una ventaja sobre Concordia”, afirmó.

Por ese motivo, adelantó que se encuentra trabajando sobre una propuesta que considera interesante: la posibilidad de generar beneficios fiscales municipales para nuevas empresas que se radiquen en Concordia, inviertan y generen puestos de trabajo, con el objetivo de compensar parcialmente las desventajas logísticas.

“No estamos hablando de entregarle dinero a una empresa. Estamos hablando de utilizar inteligentemente las herramientas tributarias del municipio para mejorar nuestra competitividad”, explicó.

Además, sostuvo que las herramientas que pueda ofrecer la ciudad podrían estar vinculadas con la magnitud de la inversión y la cantidad de puestos laborales generados.

“Cuanto mayor sea la inversión y mayor cantidad de puestos de trabajo genere una empresa, mayores podrían ser las herramientas que Concordia ponga a disposición”, indicó.

No obstante, remarcó que se trata de una propuesta que deberá ser analizada y debatida con empresarios, transportistas, trabajadores y especialistas, además de determinar los alcances que legal y económicamente puede tener el municipio.

Menos escritorio y más gestión

Para Cresto, atraer inversiones requiere una actitud diferente por parte del Estado y de quienes tienen responsabilidades de gestión.

“Si queremos conquistar empresas, no alcanza con decirles que vengan. Tenemos que poder sentarnos frente a un inversor y explicarle por qué le conviene elegir Concordia”, manifestó.

En ese sentido, insistió en que la ciudad debe salir a buscar oportunidades y mostrar sus ventajas dentro de la región.

“No podemos limitarnos a esperar que un empresario golpee la puerta del municipio preguntando dónde puede invertir. Tenemos que ir nosotros a mostrar Concordia, su ubicación estratégica dentro de la región, sus recursos humanos, su producción, su Parque Industrial y todo el potencial que tenemos”, expresó.

Acompañar a quienes ya producen

El planteo de Cresto también incluyó la necesidad de fortalecer el acompañamiento a los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y las industrias que ya desarrollan su actividad en la ciudad.

“Si un emprendedor necesita financiamiento para crecer, tenemos que ayudarlo a encontrarlo. Si una PyME necesita incorporar tecnología, debemos gestionar herramientas. Si una empresa local quiere ampliar su producción y contratar más trabajadores, el Estado tiene que estar presente facilitando ese crecimiento”, sostuvo.

Además, destacó la importancia de articular políticas con las universidades, escuelas técnicas, productores, empresarios y trabajadores.

“Tenemos que preparar los recursos humanos que esas nuevas empresas van a necesitar. No podemos salir a buscar inversiones sin pensar también en la capacitación y la formación de nuestra gente”, consideró.

Finalmente, Marcelo Cresto sostuvo que Concordia cuenta con recursos, trabajadores, producción y un importante potencial regional, aunque consideró que es necesario sumar decisión, planificación y capacidad de gestión.

“Creo en un Estado presente, pero fundamentalmente en un Estado gestor: menos escritorio y más gestión; menos espera y más búsqueda de oportunidades”, expresó.

“El objetivo no es que crezca el Estado. El objetivo es que crezca Concordia, que lleguen nuevas inversiones, que nuestras empresas puedan desarrollarse y que nuestra gente tenga más oportunidades de conseguir trabajo en su propia ciudad”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas