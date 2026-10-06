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Martes 6 de octubre de 2026
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Marcelo Cresto convocó a vecinos y referentes: “Tenemos que dejar de ser espectadores y ser protagonistas”

Marcelo Cresto encabezó este lunes un encuentro con vecinos, referentes barriales y dirigentes de distintas instituciones de Concordia, donde compartió una mirada sobre la realidad de la ciudad y los principales ejes del proyecto que viene construyendo a partir de sus recorridas territoriales.
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“Hace más de 18 meses que estamos recorriendo los barrios de Concordia. Prácticamente estamos completando dos vueltas a la ciudad, escuchando a vecinos, comerciantes, trabajadores e instituciones. Tenemos un diagnóstico muy claro de lo que está pasando, pero no queremos quedarnos solamente contando los problemas: queremos construir una alternativa y un proyecto de ciudad”, expresó Cresto.

Durante el encuentro planteó como ejes centrales el trabajo, la producción y la educación, junto con la necesidad de avanzar hacia un Estado con mayor capacidad de gestión, un Parque Industrial competitivo y una política turística que genere actividad y empleo durante todo el año.

“Yo sueño con una Concordia que vuelva a crecer, que genere oportunidades, que contenga a nuestros jóvenes y no los expulse porque tienen que irse a buscar su futuro a otro lugar. Una ciudad donde producir, invertir, estudiar y trabajar vuelva a ser posible”, señaló.

Cresto también desarrolló su concepto de “Estado gestor”, entendido como un Estado cercano que articule con el sector privado, las instituciones, los trabajadores y el sistema educativo para generar condiciones que permitan inversión, producción y creación de empleo.

Uno de los momentos centrales de la reunión fue la convocatoria a ampliar la participación durante los próximos meses.

“Les dije que solo no puedo y que nadie puede transformar una ciudad solo. Necesitamos dejar de ser espectadores de lo que pasa y empezar a ser protagonistas de lo que queremos que pase. Tenemos tres meses por delante para terminar el año y queremos hacerlo recorriendo más, escuchando más y sumando vecinos, comerciantes, profesionales, empresarios, trabajadores, jóvenes e instituciones”, afirmó.

Finalmente, Cresto sostuvo que el objetivo es continuar ampliando una construcción que tenga como horizonte un nuevo modelo de ciudad.

“Creemos que otra Concordia es posible. Una ciudad de oportunidades, trabajo y producción. Y esa Concordia no la va a construir una sola persona: la tenemos que construir entre todos, con cercanía, trabajo y esfuerzo”.

Prensa Marcelo Cresto