Marcelo Cresto escuchó a proteccionistas y presentó un proyecto para crear guardias veterinarias permanentes

El dirigente peronsita mantuvo una reunión con Cristina Leiva y otras integrantes de organizaciones proteccionistas, con el objetivo de escuchar sus inquietudes y analizar propuestas vinculadas al bienestar y la protección de los animales.

Durante el encuentro, Cresto destacó el trabajo que realizan diariamente las proteccionistas y remarcó que, si bien la sociedad ha avanzado en la manera de entender y cuidar a los animales, todavía existen cuestiones pendientes que requieren respuestas concretas.

Una propuesta de guardias veterinarias

En el marco de la reunión, Marcelo Cresto presentó un proyecto de ordenanza destinado a establecer un sistema de guardias veterinarias permanentes y presenciales en Concordia.

La iniciativa fue puesta a consideración de las proteccionistas para que puedan analizarla, realizar aportes desde su experiencia y compartirla con otras organizaciones y asociaciones que trabajan en la protección animal.

“Creemos que una propuesta de estas características debe construirse escuchando a quienes conocen esta realidad y trabajan todos los días en ella”, sostuvo Cresto.

La intención es que el proyecto pueda enriquecerse a partir de las experiencias y necesidades planteadas por quienes intervienen cotidianamente ante situaciones que afectan a animales en la ciudad.

“Escuchar y buscar soluciones concretas”

Tras el encuentro, Cresto valoró el intercambio con las proteccionistas y planteó la necesidad de continuar generando espacios de diálogo para avanzar en políticas vinculadas a la protección animal.

“Seguimos escuchando, sumando ideas y buscando soluciones concretas. Esperamos poder avanzar juntos en esta dirección”, expresó a 7Paginas.

La propuesta quedó así abierta al análisis y al aporte de las distintas organizaciones proteccionistas de Concordia, con el objetivo de avanzar en una iniciativa que permita mejorar la atención veterinaria y dar respuesta a una problemática que ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda de la ciudad.