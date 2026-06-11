Marcelo Cresto mostró su capital: se reunió con 200 referentes barriales

Durante el «ida y vuelta» con los presentes, Cresto enfatizó la necesidad de volver a las bases y de sostener una militancia activa y permanente en cada sector de Concordia. En este marco, se acordó ampliar los encuentros de manera descentralizada en los diferentes barrios durante las próximas semanas.

Diagnóstico de la crisis y fuerte mensaje: «No somos todos iguales»

Al finalizar la jornada, Marcelo Cresto dialogó con 7Páginas y se mostró muy conforme con la convocatoria: «Me pone contento que haya tanta gente con ganas de involucrarse. Hace un año y medio que venimos caminando y conversando con vecinos, comerciantes y dirigentes deportivos, y la crisis se agrava mes a mes», analizó.

El dirigente describió un escenario barrial marcado por la falta de empleo y un fuerte descontento social: «La gente manifiesta que no llega a fin de mes ni a los últimos quince días; no hay changas y si vas a la municipalidad encontrás un Estado ausente. Ante esto, muchos repiten que todos los políticos son iguales, y nuestro deber es hacer ver que no es así».

Al ser consultado sobre a quién iba dirigido su mensaje diferenciador, el referente peronista aclaró, «Fue un mensaje dirigido al presidente de la Nación, a la gobernación y a la intendencia local. No todos somos iguales. El peronismo cometió errores políticos en 2023 que nos llevaron a perder la conducción tras 40 años, y la dirigencia debe aceptarlo, pero ideológicamente estamos en las antípodas de lo que pasa hoy. Actualmente vemos deportistas deambulando por los medios vendiendo rifas, empanadas o pollos porque el apoyo municipal es cero. Los programas locales desaparecieron».

Ejes de propuesta: Industrializar la producción de Concordia

Respecto a los problemas estructurales de la ciudad, Cresto planteó que la transformación debe sustentarse en un modelo que combine trabajo, producción y educación, superando las limitaciones de la temporalidad laboral.

Valor agregado local

«Las tres principales actividades económicas de Concordia de toda la vida han sido el citrus, el arándano y el monte. Son actividades clave, pero temporales. La producción se saca de la ciudad sin industrializar. Necesitamos capacitar y estar al lado de los que generan mano de obra calificada para que Concordia pase de producir a industrializar acá», apuntó.

Articulación institucional

El dirigente propuso la creación de una mesa de trabajo permanente que incluya al Estado, las empresas, los trabajadores y las universidades locales para planificar el desarrollo de los jóvenes a mediano y largo plazo.

«Hay que peronizar desde la cercanía»

Finalmente, de cara a la reorganización del peronismo local y provincial, donde señaló que actualmente «falta conducción», Cresto remarcó la importancia de recuperar la mística y la autocrítica en el territorio para diferenciarse de los dirigentes que «aparecen solo a último momento».

«A mí me moviliza ir a un barrio y ver jóvenes que no tienen qué hacer, madres que padecen por no tener para darle de comer a sus hijos o jubilados que no llegan a sus medicamentos. Si te duele la realidad del otro, nos sentamos y construimos juntos. No todos largamos la carrera de la vida en la misma posición; el rol de un gobierno humano es darle oportunidades a los que largan desde el subsuelo», concluyó, instando a la militancia a «salir a ganar las calles y el voto de la gente».

Redaccion de 7Paginas