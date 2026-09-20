Marcelo Cresto participó del lanzamiento del Plenario Federal de Kicillof y mantuvo reuniones con Bianco y Larroque

Cresto asistió al encuentro invitado por el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y durante la jornada fue convocado a compartir el escenario junto a autoridades y referentes políticos provenientes de distintos puntos del país.

En el marco de la actividad, el dirigente de Concordia mantuvo conversaciones con Bianco y con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, con quienes intercambió opiniones sobre la actualidad política nacional y provincial.

Diálogo sobre Entre Ríos y Concordia

Durante su conversación con Bianco, Cresto manifestó su interés en mantener una reunión específica para abordar la realidad política de Entre Ríos y Concordia, además del trabajo territorial que viene desarrollando en la ciudad.

Según se informó, el jefe de Gabinete bonaerense se mostró dispuesto a concretar ese encuentro durante las próximas semanas, dejando abierta una instancia de diálogo para profundizar el intercambio sobre la situación provincial y local.

La participación de Cresto en el encuentro se inscribe en la agenda política que el dirigente viene desarrollando, con presencia en distintos ámbitos y espacios de intercambio vinculados al peronismo y al escenario nacional.

En paralelo, continúa con su actividad territorial en Concordia, manteniendo reuniones con vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad, con especial atención en las problemáticas relacionadas con el trabajo, la producción y el desarrollo de la ciudad.