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Domingo 20 de septiembre de 2026
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Marcelo Cresto participó del lanzamiento del Plenario Federal de Kicillof y mantuvo reuniones con Bianco y Larroque

El dirigente concordiense Marcelo Cresto participó del lanzamiento del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro, espacio político que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof, de cara al escenario electoral nacional de 2027.
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Redacción 7Paginas

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Cresto asistió al encuentro invitado por el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y durante la jornada fue convocado a compartir el escenario junto a autoridades y referentes políticos provenientes de distintos puntos del país.

En el marco de la actividad, el dirigente de Concordia mantuvo conversaciones con Bianco y con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, con quienes intercambió opiniones sobre la actualidad política nacional y provincial.

Diálogo sobre Entre Ríos y Concordia

Durante su conversación con Bianco, Cresto manifestó su interés en mantener una reunión específica para abordar la realidad política de Entre Ríos y Concordia, además del trabajo territorial que viene desarrollando en la ciudad.

Según se informó, el jefe de Gabinete bonaerense se mostró dispuesto a concretar ese encuentro durante las próximas semanas, dejando abierta una instancia de diálogo para profundizar el intercambio sobre la situación provincial y local.

La participación de Cresto en el encuentro se inscribe en la agenda política que el dirigente viene desarrollando, con presencia en distintos ámbitos y espacios de intercambio vinculados al peronismo y al escenario nacional.

En paralelo, continúa con su actividad territorial en Concordia, manteniendo reuniones con vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad, con especial atención en las problemáticas relacionadas con el trabajo, la producción y el desarrollo de la ciudad.