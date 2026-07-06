Marcelo Cresto pidió al PJ reglas claras para definir las candidaturas de 2027

Con el calendario electoral comenzando a marcar el ritmo de la política entrerriana, el referente del Partido Justicialista Marcelo Cresto y pre candidato a intendente de Concordia, presentó una nota dirigida al presidente del PJ local, Agustín Cáceres, en la que solicita definiciones sobre cómo se elegirán los candidatos que representarán al peronismo en los próximos comicios.

La presentación, a la que tuvo acceso 7Paginas, surge en un contexto de incertidumbre generado por el debate nacional en torno a la posible eliminación de las PASO y por las dificultades económicas que atraviesa el Partido Justicialista de Entre Ríos, situación que podría afectar la realización de procesos internos de selección de candidatos.

Reclamo por mayor previsibilidad

En la nota, Cresto manifiesta que la situación actual genera inquietud entre afiliados y dirigentes respecto a la forma en que se garantizará la participación interna dentro del partido.

«Los recientes debates generados a partir de la posible eliminación de las PASO, sumado a las manifestaciones públicas vinculadas a las dificultades económicas que atraviesa nuestro partido a nivel provincial, generan naturalmente inquietudes en muchos compañeros y compañeras respecto a cómo se garantizarán los procesos de participación y representación interna dentro del peronismo», expresó.

En ese sentido, solicitó que las autoridades del PJ local promuevan espacios de diálogo e información que otorguen previsibilidad a la militancia y permitan fortalecer la unidad partidaria sobre reglas claras y transparentes.

Defensa de las internas partidarias

Si bien en ningún tramo del escrito plantea explícitamente una candidatura, el documento deja entrever la intención de recuperar las elecciones internas como mecanismo democrático para resolver las candidaturas.

Cresto recordó que históricamente el justicialismo se fortaleció cuando permitió que los distintos sectores expresaran sus propuestas dentro del partido.

«Nuestro movimiento histórico siempre se fortaleció cuando garantizó la participación de sus militantes, dirigentes y espacios internos, permitiendo que las diferencias y propuestas se expresen dentro del marco partidario y con reglas conocidas por todos», sostuvo.

Pedido de definiciones

En el tramo final de la nota, el dirigente solicita conocer cuál será la estrategia del Partido Justicialista de Concordia ante un eventual escenario en el que, por razones económicas u organizativas, el PJ provincial no pudiera garantizar mecanismos internos de elección.

«Solicito se informe cuál es la posición y estrategia que evalúa el PJ local ante este escenario, particularmente en el caso de que a nivel provincial no pudieran garantizarse mecanismos internos de elección», señala el escrito.

Finalmente, Cresto remarcó que el objetivo de su presentación apunta a contribuir al fortalecimiento institucional del Partido Justicialista y promover el diálogo interno en un momento en el que, sostuvo, la sociedad reclama mayor participación, cercanía y responsabilidad política.

Con este planteo, el dirigente concordiense abre el debate sobre las reglas de juego que deberá definir el peronismo entrerriano para encarar el proceso electoral de 2027, en un escenario donde la forma de seleccionar a los candidatos comienza a convertirse en uno de los primeros temas de discusión dentro del partido.