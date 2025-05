Marcelo López: “Cañete es el rostro de la corrupción que arrasó el IOSPER”

Las declaraciones del legislador se produjeron luego de que Cañete realizara apariciones públicas en medios de comunicación. “Hoy da entrevistas para victimizarse, pero tiene que responder ante la justicia, no ante un micrófono”, replicó López, al confirmar que el exfuncionario fue notificado en el marco de una causa judicial iniciada por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

“Hay rendiciones observadas por más de 324 millones de pesos, compras de medicamentos con precios inflados y prótesis pagadas que nunca se entregaron. No lo dice un político: lo dicen los informes oficiales”, remarcó el diputado.

López también denunció que durante su gestión, Cañete cobraba un salario mensual de 16 millones de pesos, mientras el IOSPER acumulaba deudas y miles de afiliados quedaban sin cobertura médica. “No puede hablar de eficiencia quien se enriquecía a costa de un sistema que colapsaba. Es una falta de respeto a los trabajadores entrerrianos”, sostuvo.

Asimismo, desmintió que el actual ministro de Seguridad, Manuel Troncoso, perciba una remuneración superior a la del extitular de la obra social. “Troncoso cumple su función ministerial ad honorem, y su salario en ENERSA es público y muy inferior a lo que embolsaba Cañete”, aclaró.

Otro de los puntos señalados por López fue la defensa del exdirector sobre la supuesta pertenencia del IOSPER a los gremios. “La obra social es de los empleados activos y jubilados de la provincia y los municipios. No de los sindicatos, y mucho menos de Cañete. Cuando se roban recursos, lo paga cada afiliado. Y lo terminamos pagando todos los entrerrianos con nuestros impuestos”, afirmó.

En ese contexto, el legislador celebró la media sanción en el Senado de la nueva Ley de OSER, iniciativa que busca sanear la administración del sistema de salud y dotarlo de mayor transparencia. “Esta ley nació del desastre que dejó Cañete, pero marca un nuevo rumbo. No más privilegios, no más cajas negras, no más silencio cómplice”, expresó.

Finalmente, López fue tajante: “Cañete debería tener un mínimo gesto de decencia y llamarse a silencio. Los trabajadores merecen respuestas, no discursos defensivos de quien dejó una obra social quebrada y manchada por la corrupción”.