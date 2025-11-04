Marcelo López: “Si no se toman medidas urgentes, la Caja de Jubilaciones va a quebrar”

“En buena hora que exista esta decisión política de avanzar y también el diálogo con los distintos actores políticos y sindicales de la provincia a los efectos de tomar las medidas necesarias para que la Caja pueda seguir funcionando”, expresó López.

“La Caja está en riesgo de quiebra”

El legislador recordó que el problema del déficit previsional es de larga data: “Ya en 2007, cuando era legislador y el gobernador era Sergio Urribarri, se hablaba del déficit estructural de la Caja, y pese a los años que pasaron no se actuó al respecto. Hoy la situación se ha agravado”.

López explicó que el actual gobierno tomó medidas iniciales, pero “eso no alcanzó para equilibrar los números”. Según sus conversaciones con el presidente de la Caja, “si no se toman medidas en poco tiempo, la Caja va a quebrar y no se van a poder abonar las jubilaciones y pensiones”.

Entre las reformas necesarias, el diputado planteó que “hay que terminar con algunos regímenes especiales que otorgan privilegios sobre el resto de los empleados públicos jubilados con el régimen ordinario”. Y aclaró: “Si alguien se jubila con menos edad o con menos años de aportes, es lógico que su contribución cuando está activo deba ser mayor que la de un trabajador del sistema común”.

En cuanto al impacto económico, señaló que todavía no se cuenta con el proyecto definitivo, pero que el objetivo es equilibrar el déficit estructural sin alterar el derecho de los trabajadores al 82% móvil.

Presupuesto 2026: “Es un presupuesto equilibrado y realista”

López adelantó que este miércoles se realizará la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde comenzará el análisis del proyecto de Presupuesto provincial 2026.

“El presupuesto es realista y equilibrado. Se estima que la ejecución de este año cerrará con un pequeño superávit, y se proyecta un crecimiento de los recursos del 14% para gastos generales y del 21% para gasto de personal”, explicó.

Además, mencionó que el proyecto prevé la posibilidad de obtener un crédito de 300 millones de dólares destinado exclusivamente a obra pública, lo que permitiría “contar con un presupuesto de alrededor de un billón de pesos para obras en 2026, dando un fuerte impulso al sector”.

Opinión sobre la llegada de Santilli al Ministerio del Interior

Consultado sobre los posibles beneficios de la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior, López señaló que “el conocimiento personal con Frigerio puede facilitar el diálogo inicial, pero lo fundamental será la relación institucional entre Nación y provincia”.

Y añadió: “Si se producen cambios, es porque evidentemente las cosas no funcionaron como debieron en el primer año de gestión. Celebramos los cambios cuando un ministro o jefe de Gabinete no cumple adecuadamente su función”.

Vuelos entre Concordia y Buenos Aires

Finalmente, López se refirió a la noticia sobre la empresa de aviación que comenzará a operar vuelos entre Concordia y Buenos Aires, publicada por diario Perfil.

“Sabemos que la empresa se acercó al ente que maneja el aeropuerto de Concordia con una propuesta inicial de vuelos a 100 dólares, aunque ahora anunciaron un costo de 230.000 pesos. Lo importante es que exista una conexión aérea directa, porque eso contribuye al desarrollo de la ciudad y la región”, sostuvo.

El diputado valoró la inversión realizada en el aeropuerto de Concordia, que cuenta con servicios de primer nivel: “Esperamos sacarle el mayor provecho posible”, concluyó.

Con información de Analisis