Marcelo López: “Vamos a ganar el 26 de octubre en Entre Ríos”

Los candidatos del frente

El espacio que integra López lleva como postulantes a Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (LLA) para el Senado, mientras que en Diputados la lista se compone de Andrés Laumann (LLA), Alicia Fregonese (PRO) —actual titular del Consejo de Educación de la provincia— y Darío Schneider (UCR), ministro de Planeamiento de Entre Ríos.

Escenario económico y dólar

Consultado sobre el impacto de la situación económica en la campaña, López señaló que “las finanzas del gobierno nacional han variado de aquel momento a hoy. En aquel momento se vivía una situación de crisis agudizada por el resultado electoral, y hoy ya vemos un escenario más calmo. La corrida del dólar se tranquilizó, incluso bajó, y se anunciaron salvatajes del gobierno federal de Estados Unidos para despejar rumores de incumplimiento de compromisos internacionales”.

Sobre la relación entre la estabilidad cambiaria y las elecciones, el legislador radical sostuvo:

“Cuando el dólar sube, genera impacto en los precios y en el poder adquisitivo. Si el dólar se tranquiliza, ese efecto no se agudiza y esperamos que no se traslade a precios, como se temía hace apenas unos días”.

Retenciones y exportaciones

Respecto a la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre, dispuesta por el gobierno nacional, López opinó que la medida “no tendrá impacto en la sociedad en general” y consideró que el objetivo es “que los exportadores liquiden los granos que les quedan para que ingresen dólares al Banco Central”.

Confianza en la alianza

Al referirse a la disputa electoral en Entre Ríos, el diputado se mostró optimista:

“La Alianza La Libertad Avanza está compuesta por distintos partidos: LLA, el PRO, el radicalismo, el Movimiento Social Entrerriano y movimientos vecinalistas. Coincidimos en muchos puntos, aunque mantenemos diferencias en otros. Eso son las alianzas políticas: hacer prevalecer las coincidencias sobre las disidencias”.

El caso Benedetti

Finalmente, López fue consultado por la exclusión de Atilio Benedetti, actual diputado nacional radical, de la lista de candidatos de la alianza oficialista.

“Él tenía expectativas de hacer su aporte. En política a veces toca y a veces no. Obviamente hubiera preferido estar, pero no le tocó”, comentó.

