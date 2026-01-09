Marcha contra los despidos en la Municipalidad de Concordia

La columna de manifestantes recorrió distintas calles céntricas y pasó por la plaza 25 de Mayo, para luego concentrarse frente al Palacio Municipal. La movilización se desarrolló de manera pacífica, aunque con una fuerte presencia policial que custodió el edificio comunal durante toda la actividad.

Al finalizar la marcha, el secretario general del gremio STEM, Pablo César Avallone, dialogó con un cronista de 7Paginas y agradeció el acompañamiento recibido. Definió la convocatoria como “multitudinaria” y remarcó que el reclamo no se limita únicamente a la reincorporación de los trabajadores despedidos. “También estamos pidiendo la apertura del diálogo con el Ejecutivo municipal”, sostuvo.

Avallone fue crítico respecto al operativo de seguridad dispuesto durante la protesta. “Es vergonzoso ver tanta custodia policial cuando nos manifestamos de forma pacífica. Somos gente de trabajo, no delincuentes, como para que haya tantos policías en esta manifestación”, expresó.

Asimismo, el dirigente sindical advirtió que la lucha continuará y dejó entrever que el reclamo podría endurecerse en caso de no obtener respuestas. En ese sentido, destacó la participación y el acompañamiento de otros gremios que se sumaron a la movilización, entre ellos ATE y AGMER, fortaleciendo el reclamo conjunto de los trabajadores municipales.