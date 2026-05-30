Marcha y tensión en el barrio de Agostina Vera tras el hallazgo de su cuerpo

El desenlace menos deseado conmovió y movilizó profundamente a los vecinos de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Este sábado, tras una intensa búsqueda que se extendió durante una semana, fue hallado el cuerpo sin vida de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años de la que no se tenía rastro desde la noche en que fue vista por última vez.

El descubrimiento se produjo en un predio de grandes dimensiones ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, sector donde las fuerzas de seguridad concentraban los rastrillajes desde hacía varios días. Al lugar del hallazgo asistieron el fiscal de instrucción a cargo de la causa, Dr. Raúl Garzón; el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; y Gabriel Vega, padre de la menor.

Durante varias horas las tareas judiciales y periciales se desarrollaron bajo un clima de marcada incertidumbre, a la espera de la confirmación oficial de la identidad del cuerpo. Mientras esto sucedía, la salud de la madre de la víctima, Melisa Heredia, se vio resentida: la mujer sufrió una descompensación física producto de un cuadro de deshidratación severa y debió ser trasladada de urgencia en ambulancia hacia un centro de salud local.

Tensión y cortes de tránsito en la zona

A medida que el deceso comenzó a ser confirmado entre los allegados, la angustia se transformó de inmediato en indignación. Decenas de familiares, vecinos y conocidos se concentraron inicialmente en el barrio Mosconi portando fotografías de la menor y carteles con mensajes de apoyo a la familia.

La protesta fue ganando volumen con el correr de las horas, trasladándose hacia los accesos de la zona sur de la capital cordobesa. Los manifestantes avanzaron hacia un puente ubicado sobre la avenida Circunvalación, donde concretaron un corte total del tránsito vehicular en ambos sentidos y encendieron neumáticos como señal de protesta. La manifestación se replicó en varias calles internas del barrio, generando momentos de extrema tensión, nerviosismo y roces en la vía pública ante el desborde por la gravedad del hecho.

Una investigación en curso

El hallazgo del cuerpo se enmarca en una causa que, por el momento, mantiene a un único hombre privado de su libertad. Se trata de Claudio Barrelier, cuya situación procesal es seguida de cerca por los investigadores debido a los elementos de prueba recolectados en las últimas horas, los cuales podrían resultar determinantes para reconstruir los movimientos de la adolescente desde el momento de su desaparición.

En medio de la movilización y el pedido de justicia, Gabriel Vega, padre de Agostina, tomó la palabra ante los medios de comunicación locales y fue tajante respecto a sus sospechas sobre lo ocurrido, afirmando que, según su consideración del entorno, el sospechoso detenido «no actuó solo». La Fiscalía de Instrucción continúa trabajando en el lugar del hallazgo y aguarda los resultados de las peritajes forenses pertinentes para determinar las causales y la mecánica del deceso de la menor.

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Redaccion de 7Paginas