Marclay tras reunirse con la UCA: “No se puede combatir la pobreza si el método con el que se mide es insensato”

En la búsqueda de herramientas técnicas que permitan abordar la compleja realidad social del país y la provincia, la diputada nacional por Entre Ríos, Marianela Marclay, se reunió con el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), Agustín Salvia. El objetivo central del encuentro fue establecer una alianza que permita utilizar los estudios de la universidad como insumo para el diseño de políticas públicas efectivas desde el Congreso.

Durante la reunión, Marclay fue crítica con la forma en que se aborda la problemática desde el Poder Ejecutivo: “No podemos solucionar problemas nuevos con recetas viejas. Milei y Frigerio miden la pobreza con una mirada partidaria. Por eso, decidimos trabajar con la UCA, quienes nos transferirán sus estudios focalizados para impulsar soluciones reales”, sentenció.

Datos para una «Inteligencia Social»

La legisladora detalló una hoja de ruta técnica sobre cómo se utilizará esta información para beneficio de los entrerrianos:

Diagnóstico de servicios: Identificar dónde están fallando los servicios múltiples que brinda el Estado.

Análisis de impacto: Evaluar cómo funcionan las transferencias y asignaciones familiares para diseñar un «puente» efectivo hacia el empleo genuino.

Regionalización: Construir un diagnóstico propio de la situación social de la región, alejándose de los promedios nacionales que suelen invisibilizar realidades locales.

La Mesa Social como red de contención

Marclay anunció que continuará impulsando la Mesa Social, un espacio que busca integrar a organizaciones sociales, iglesias, clubes y centros de salud. Según la diputada, el objetivo es avanzar hacia un modelo basado en la inversión en capital humano, superando el asistencialismo tradicional.

“Tenemos que construir una red de instituciones que trabaje de manera integrada. El objetivo debe ser claro: garantizar desarrollo, inclusión y oportunidades reales”, subrayó la legisladora, remarcando que el uso de estadísticas rigurosas será el diferencial para que las propuestas legislativas tengan impacto territorial.

Con este acuerdo, Marclay busca dotar de rigor científico a la agenda parlamentaria del peronismo entrerriano, posicionando al dato técnico por encima del discurso político en la lucha contra la pobreza estructural.

Con informacion de Prensa Oficina Marianela Marclay

Redaccion de 7Paginas