Marcos Senesi fue declarado Ciudadano Ilustre de Concordia

El futbolista Marcos Nicolás Senesi Barón fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Concordia, la máxima distinción honorífica prevista por la Ordenanza N° 38.537, durante la sesión celebrada este jueves por el Concejo Deliberante.

La iniciativa fue presentada por la concejal Celeste Fuscado, del bloque Juntos por Entre Ríos, y recibió el acompañamiento del cuerpo legislativo, reconociendo la destacada trayectoria deportiva del defensor concordiense, así como los valores personales que lo han acompañado a lo largo de su carrera y el prestigio que le otorgó a la ciudad al representar a Concordia y a la Argentina en el fútbol de primer nivel.

Un reconocimiento a su carrera y a sus valores

Durante el tratamiento del proyecto, la concejal Fuscado recordó el vínculo que mantiene desde hace años con la familia de Senesi y destacó que tuvo la oportunidad de conocerlo mucho antes de que alcanzara el reconocimiento internacional.

«Conozco a la familia de Marcos Senesi desde hace muchos años. Compartí una etapa de mi vida muy cerca de ellos y tuve la oportunidad de conocer a Marcos cuando todavía era un chico de Concordia, mucho antes de que el país y el mundo lo conocieran como futbolista», expresó.

En ese sentido, remarcó que el homenaje no sólo reconoce sus logros deportivos, sino también su calidad humana.

«Tuve el privilegio de conocer al Marcos de antes de llegar adonde está hoy y puedo decir que es una persona que fue formada y transmite importantes valores como la humildad, el esfuerzo y el compromiso», afirmó.

De Salto Grande al fútbol internacional

Nacido en Concordia, Marcos Senesi comenzó su formación futbolística en el Club Salto Grande, donde dio sus primeros pasos antes de iniciar una exitosa carrera profesional.

Con el correr de los años, el defensor logró consolidarse tanto en el fútbol argentino como en el ámbito internacional, integró las distintas selecciones juveniles y posteriormente llegó a la Selección Argentina Mayor, representando al país en los máximos escenarios del fútbol mundial y llevando el nombre de Concordia a lo más alto del deporte.

Un ejemplo para las nuevas generaciones

Durante la sesión también se puso de relieve que la trayectoria de Senesi constituye un modelo para niños y jóvenes, al demostrar que el esfuerzo, la disciplina, la constancia y el compromiso permiten alcanzar los más altos niveles del deporte profesional.

Con esta declaración, el Concejo Deliberante distinguió a una personalidad que prestigia a la ciudad y cuya historia deportiva y humana representa un motivo de orgullo para toda la comunidad concordiense.

Prensa bloque de Concejales Juntos por Entre Rios

Redaccion de 7Paginas