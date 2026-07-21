Marcos Senesi: “Ser parte de esta Selección fue mucho más que jugar un Mundial”

Todavía cuesta encontrar las palabras…

Porque cuando el sueño está tan cerca, el golpe se siente el doble. Duele. Muchísimo. Porque estuvimos ahí, porque este grupo soñó con levantar otra Copa del Mundo y porque sabíamos la ilusión que había del otro lado.

No todos los finales cambian el significado del viaje, es cierto.

Ser parte de esta Selección fue mucho más que jugar un Mundial. Fue representar a millones de argentinos que volvieron a creer, que se abrazaron, que lloraron, que festejaron y que nos hicieron sentir acompañados en cada paso.

Nos tocó vivir momentos que van a quedar para siempre. La unión de este grupo, el orgullo de llevar esta camiseta, esa noche contra Inglaterra y llegar nuevamente a la final de un Mundial… Son recuerdos que nadie nos va a sacar.

Si algo me llevo de este camino es la certeza de que este grupo dejó mucho más que resultados. Dejó una manera de hacer las cosas: humildad, trabajo, compañerismo, resiliencia y la convicción de que cuando un país entero empuja para el mismo lado, pueden pasar cosas increíbles.

Gracias por estar siempre. Gracias por creer. Gracias por hacernos sentir su apoyo en cada paso.

Vamos a seguir dejando todo por esta camiseta. Porque representar a la Argentina es el privilegio más grande que existe.

Nos volveremos a levantar. Como siempre.

VAMOS ARGENTINA!!! AYER, HOY Y SIEMPRE, expreso el jugador nacido en las inferiores del club Salto Grande de Concordia

Redaccion de 7Paginas