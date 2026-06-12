Marcos Senesi, sus inicios junto Marcogiusseppe, Bernay y Cortiana, al ser elegido por Scaloni

El jugador ha tenido un gran año en el Bournemouth de Inglaterra, donde estuvo tres años. El concordiense se despidió hace pocos días en el final de la temporada y esa despedida fue con honores por parte del club inglés. Luego del Mundial, Marcos se calzará la camiseta del Tottenham Hostpur también de Inglaterra, para una nueva temporada de la Premier League.

Senesi había tenido convocatorias por parte de Scaloni, y la última hace poco tiempo en uno de los tantos amistosos jugados por la Selección y, claro, había dejado muy buena impresión en el cuerpo técnico. De hecho, Marcos fue uno de los defensores más destacados de la Premier League en la presente temporada.

El elegido para ese puesto había sido Leonardo Balerdi, pero sufrió un desgarro en el sóleo que lo marginó del Mundial. Si bien sonaban otros nombres, Scaloni sorprendió, por decirlo de alguna manera, en elegir a Senesi. Este se encontraba de vacaciones cuando recibió la noticia y su alegría fue inmensa, obviamente. Además, como una especie de intuición, Marcos seguía entrenando por su cuenta pese a estar descansando y ello claro que lo mantiene activo para sumarse a los entrenamientos, cosa que hará entre este viernes y sábado allí en Kansas, Estados Unidos.

Marcos Senesi nació futbolísticamente en el Club Salto Grande, junto a otros jugadores que también son figura a nivel nacional e internacional, como Lucas Robertone, Leo Godoy y Marcos Kremer, quien era arquero de las inferiores y se inclinó por el rugby para hoy ser un Puma inamovible representándonos a nivel internacional.

En aquel cuerpo técnico estaba Luca Marcogiusseppe y Víctor Bernay, junto a Rubén Cortiana, quienes orientaban a aquellos pibes por entonces y sin duda que hicieron un gran trabajo, apoyados en las virtudes de esos pibes.

Marcos Senesi es un jugador que con 29 años no ha cambiado en nada su forma de ser, sencillo, humilde y más que aplicado a la hora de entrenar. Tras irse de Concordia hizo inferiores en San Lorenzo y por supuesto que jugó en Primera División donde fue vendido a Inglaterra. Siempre se sospechó que sus virtudes podrían llevarlo lejos, incluso a la Selección, y ahora tiene un premio más que merecido por todo lo hecho porque Scaloni interpreta que puede darle soluciones dada su ductilidad para jugar en cualquier lugar de la defensa. Un premio que tocó de cerca a Marcos Senesi y tocó la fibra íntima de los concordienses que festejaron su convocatoria que se constituye en un hecho histórico, por ser el primer concordiense que estará nada menos que en un Mundial representándonos. Felicitaciones Marcos.

Por Edgardo Perafan