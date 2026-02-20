María Grande reduce tasas municipales y fortalece el alivio al contribuyente

A partir de la liquidación del mes de Enero la Tasa de Alumbrado Público se reducirá un 3%, mientras que la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene tendrá una baja del 2,69% de lo que se abonaba dentro de la factura de la energía eléctrica.

“Tomamos esta decisión con absoluta responsabilidad. Sabemos que cada punto porcentual impacta en los recursos municipales, pero también entendemos que hoy es fundamental acompañar el bolsillo de nuestros vecinos”, expresó el intendente Cheru Solari.

El mandatario destacó que la medida es posible gracias a una política sostenida de administración eficiente y control del gasto. “Desde la Municipalidad todos los días gestionamos con transparencia y honestidad para hacer rendir al máximo cada peso que pagan los vecinos. Ese compromiso nos permite sostener las obras que la ciudad necesita y, al mismo tiempo, generar alivio tributario cuando las condiciones lo permiten”, afirmó.

Solari remarcó que la reducción no afectará el plan de obras ni la prestación de servicios esenciales. “Hemos optimizado procesos, mejorado la planificación y fortalecido los mecanismos de control interno. Eso nos da previsibilidad y nos permite tomar decisiones que equilibran responsabilidad fiscal con sensibilidad social”, señaló.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que esta medida forma parte de una política integral orientada a mejorar la competitividad local, acompañar la actividad económica y reforzar el vínculo de confianza con la comunidad.

“Gobernar es administrar con criterio, pero también con empatía. Cada decisión que tomamos tiene como eje central a nuestros vecinos y al desarrollo sostenido de María Grande”, concluyó el Presidente Municipal.