Mariel Ávila expuso sobre identidad y futuro en el congreso de alemanes del Volga en Entre Ríos

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Valle María junto a Warum Nicht Sudamérica y Riwwel gUG, y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y del comisionado para asuntos de reasentamiento y minorías del Gobierno alemán.

Ávila fue especialmente invitada en su carácter de autora de la ley que declara a los dialectos de los alemanes del Volga como patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Entre Ríos, una iniciativa que marcó un hito en el reconocimiento de la identidad cultural de estas comunidades.

Durante su exposición, la legisladora destacó que “la lengua de nuestros abuelos no es solo un conjunto de palabras, es memoria, es historia compartida, es una forma de ver el mundo”, y subrayó que la sanción de la ley “no fue un gesto simbólico, sino un acto de justicia cultural”.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer el vínculo entre identidad y desarrollo: “Cuando una comunidad valora su historia, fortalece su autoestima colectiva y se proyecta con más fuerza hacia el futuro. La identidad no es un freno al progreso, es su base más sólida”.

Uno de los ejes centrales de su intervención estuvo puesto en los desafíos hacia adelante, especialmente en relación a las nuevas generaciones. “El verdadero desafío es que el dialecto no quede solo en el recuerdo. Tiene que encontrar su lugar en el presente, en las escuelas, en la cultura, en las redes sociales. Una lengua vive cuando se usa”, afirmó.

Asimismo, Ávila puso en valor el rol del Estado en el reconocimiento y acompañamiento de las comunidades, destacando que la ley se inscribe en una política más amplia de puesta en valor de la diversidad cultural entrerriana.

“El Estado reconoce, pero es la comunidad la que transmite. Cuando ambas cosas se unen, el patrimonio se vuelve verdaderamente vivo”, sostuvo.

Finalmente, la diputada convocó a seguir construyendo el futuro de los alemanes del Volga desde el orgullo y la identidad: “Que no sea solo memoria. Que sea proyecto, que sea juventud, que sea comunidad”.

Por Pedro Martinez