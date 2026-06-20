Mario Romero pide dejar de lado las mezquindades: «El flagelo de la droga debería juntar a todos los políticos de Federación»

Durante la entrevista, Romero señaló que los problemas asociados al consumo y la inseguridad ya no representan hechos aislados dentro de la comunidad.

«Estamos muy preocupados por nuestra comunidad, por Federación y por la juventud. Vemos que la juventud se está desviando y por demasiado. Hay que trabajar urgente», enfatizó.

El referente de Vamos Federación lamentó la falta de iniciativa conjunta y criticó la inacción de los sectores que priorizan la especulación política por sobre las soluciones concretas. En ese sentido, recordó el llamado que tiempo atrás realizó el padre Roberto Percara para convocar a un espacio de consenso, advirtiendo que, hasta el momento, «no se hizo nada».

Lejos de quedarse en el diagnóstico, Romero anticipó que se encuentran ultimando detalles para el desembarco en la ciudad del programa Juventud, un proyecto enfocado en la prevención temprana. Esta iniciativa se desarrollará mediante un acuerdo con la agrupación Amigos, liderada por Camila Cabrera y Sebastián.

El dirigente vecinalista adelantó que esta semana mantendrá una nueva reunión para acelerar los plazos, motivado por los complejos episodios que afectaron a la localidad el último fin de semana. Asimismo, planteó la posibilidad de que las próximas actividades y capacitaciones no queden puertas adentro de su espacio, sino que se abran de forma comunitaria.

«Tenemos que ver de hacerla hacia afuera y abierta, para poder invitar a los políticos, a los colegas, invitar al jefe de Policía, al señor Intendente, para charlar y tirar cada uno nuestra propuesta», explicó.

«Involucrarse ya» sin esperar los tiempos electorales

Finalmente, Romero remarcó que el abordaje de esta problemática no requiere de grandes erogaciones económicas, sino de una firme voluntad política y social, asegurando que no se debe esperar a un cambio de gestión o a un año electoral para comenzar a dar respuestas.

«Hay que trabajar ya, esto va en serio. Tenemos que dejar la politiqueada barata de lado, llamar a las personas necesarias para que articulen y empezar a trabajar», concluyó.