Mario Seri llamó a la unidad en la previa de las elecciones del Club Social Federación

Seri, que encabeza una lista integrada por socios que participan activamente de la vida institucional, remarcó que la elección debe vivirse con normalidad:

“Esto no hay que dramatizarlo. Es una elección del club y termina el 7; el 8 estaremos todos de vuelta trabajando juntos”, afirmó.

Trabajo sostenido y nuevas disciplinas

El dirigente destacó el desarrollo ordenado que la actual comisión ha impulsado en los últimos años, especialmente en el apoyo a las distintas disciplinas deportivas.

“Somos partidarios de seguir apoyando las disciplinas para que se desarrollen, trabajando en conjunto. Incorporamos el boxeo con el instructor nacional Moretti y el hockey femenino, que el próximo año tendrá su propia escuela para chicas”, detalló.

Asimismo, valoró la labor de las subcomisiones, “Cada subcomisión, de acuerdo a cómo trabaja, avanza. La cancha de tenis es un ejemplo de ello”, mencionó Seri, al tiempo que resaltó que quienes integran su lista “son personas que están todos los días en el club, en el fútbol, el gimnasio o el hípico”.

Respuesta a críticas

Consultado sobre los dichos del candidato opositor Leandro Silvestri, quien señaló que “el club necesita orden”, Seri respondió con mesura, “El orden es una opinión de él, la respeto. Nosotros trabajamos conforme al estatuto y a lo que exige la Personería Jurídica. No tenemos problemas en ese sentido.”

También desmintió versiones sobre una supuesta falta de diálogo con las subcomisiones, “Es totalmente falso. Estoy todos los días en el club. Me pueden ver con el fútbol femenino, el patín o el tenis. Siempre estamos acompañando.”

Mantenimiento e inversiones

Seri explicó que la actual comisión se ha enfocado en el mantenimiento de las instalaciones debido a su magnitud y a la falta de subsidios estatales.

“El techo del gimnasio, por ejemplo, lo reparamos con recursos propios. Fue una obra de cinco millones de pesos. Hoy nos manejamos con los ingresos del club, que genera su propia economía.”

Llamado al consenso

En un mensaje final, Seri hizo un llamado a la unidad y al respeto entre los socios, “No tendría que haber internas en un club como el nuestro. Tendría que haber consenso, pero consenso seduciéndote con las ideas, no imponiéndotelas. El club es de los socios, todos somos iguales ante el estatuto.”

El actual presidente cerró reafirmando su compromiso con la institución, “Hay que manejarse con respeto y serenidad. El 7 votamos, y el 8 seguimos todos juntos por el bien del Club Social Federación.”

La asamblea y elección se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas en la sede social. Están habilitados para votar unos 400 socios, quienes deberán presentarse únicamente con su DNI.

