Marisol Miranda “Estamos felices, sobre todo porque seguramente el que ganó este premio del Quini 6 en Concordia, es un trabajador”.

La fortuna volvió a sonreírle a la ciudad de Concordia en el sorteo del Quini 6 de este miércoles por la noche. Uno de los tres premios mayores del tradicional juego de azar fue vendido en la Agencia N° 981, un tradicional comercio ubicado en calle Diamante 1718, y la noticia generó una verdadera revolución de alegría en la zona.

En diálogo con un cronista de 7Páginas, Marisol Miranda, responsable de la agencia, no ocultó su emoción por haber sido el nexo de semejante golpe de suerte.

“La verdad que fue una sorpresa muy grande. Anoche la noticia me la dio un agenciero amigo, así que desde ese momento nos invadió una felicidad enorme, sobre todo por nuestro cliente. Es mucho dinero, así que estamos contentos porque confiaron en nosotros y hoy, desde el IAFAS y nuestra agencia, le podemos dar una alegría de este tamaño a alguien”, apuntó entusiasmada.

Un premio para la gente de trabajo

Al ser consultada sobre el posible perfil del afortunado o afortunada, Marisol no dudó en señalar el origen humilde y esforzado de su clientela habitual.

«Estamos seguros de que el ganador es un trabajador, y lo digo porque a nuestra agencia viene a jugar gente de los barrios cercanos, personas que la pelean día a día. Por eso la felicidad es aún mayor; un momento así es importante para cualquiera, pero estoy segura de que lo es todavía más para la gente de barrio y de trabajo», reflexionó con profunda empatía.

Hasta el momento, la identidad del apostador se mantiene bajo un absoluto misterio. “Todavía no se sabe quién es el afortunado, así que estamos a la espera. Desde aquí ya le mandamos nuestras mayores felicitaciones”, agregó la agenciera.

Un historial con buena estrella

No es la primera vez que la tómbola de calle Diamante se convierte en noticia por entregar la suerte en bandeja, aunque admiten que nunca de esta magnitud. “Ya hemos tenido varios premios importantes y millonarios a lo largo de los años, pero nunca uno con un monto tan impactante como este”, reconoció Marisol.

Finalmente, destacó las muestras de afecto y los buenos deseos que recibió el comercio desde primera hora: “Desde que arrancó el día hemos recibido muchísimos mensajes de felicitaciones. Reitero que la alegría es doble porque, como todos sabemos, el país no está pasando por un buen momento económico, y saber que se le cambia la vida a un vecino hace que todo esto sea mucho más grande”.