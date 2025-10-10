Marozzini destacó el interés en Federación por la reanudación de los vuelos entre Concordia y Buenos Aires

Durante la reunión, representantes de la firma —entre ellos uno de sus propietarios, Gonzalo Criniti, brindaron información sobre la frecuencia de los vuelos, que comenzarán con dos servicios semanales entre el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia, con la posibilidad de ampliar la oferta en el corto plazo.

En diálogo con 7Paginas, Marozzini destacó la importancia de esta iniciativa para la actividad turística y económica de Federación:

“Para ellos es muy importante poder contar con pasajeros de la ciudad de Federación y aprovechar el gran caudal turístico que tenemos. Somos una de las localidades con más plazas hoteleras de la provincia, y esta nueva conexión aérea va a beneficiar tanto a la empresa como a nuestro sector privado”, señaló.

El funcionario subrayó además que la reactivación del servicio aéreo “representa una forma más de comunicación para llegar y arribar a Federación”, favoreciendo la llegada de turistas y fortaleciendo el vínculo con otros destinos.

“Desde el sector público, celebramos poder contar con este tipo de conexiones. Es muy importante para la ciudad y para toda la región de Salto Grande”, agregó.

Finalmente, Marozzini agradeció el compromiso de la empresa y la buena respuesta del sector privado local, “La presentación fue muy convincente y deja en claro que hay un interés real por fortalecer el desarrollo turístico de nuestra región. Sin dudas, es una noticia muy beneficiosa para Federación y toda la zona”.

Redaccion de 7Paginas