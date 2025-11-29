Marozzini: En la presentación de la temporada de verano de Entre Ríos, “los periodistas me preguntaron mucho por la grilla de la fiesta del lago”

Federación volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos del país, un dato que —según Marozzini— “marcó un precedente muy favorable de cara a la temporada 2026 y trajo un respiro importante para los prestadores”.

La Fiesta del Lago, protagonista entre los medios nacionales

Uno de los aspectos más llamativos del encuentro fue el interés que la prensa nacional mostró por la próxima edición de la Fiesta Nacional del Lago. Marozzini reveló que gran parte de las consultas giraron en torno a la grilla artística.

“Recién todos acá nos preguntaban por la grilla. Tremenda grilla que presentamos en Federación”, comentó el funcionario. En esta edición, los shows centrales estarán encabezados por KPersonajes y Damas Gratis, dos propuestas que ya generan fuerte expectativa y que, según señaló, “están empujando muchísimo la temporada”.

Playas, parque acuático y termas: Federación al 100%

El funcionario confirmó además que el lanzamiento oficial de la temporada de playas se realizará el 7 de diciembre, y aseguró que la ciudad tendrá todos sus atractivos funcionando plenamente.

“El Parque Acuático va a estar preparado al 100%, el Parque Termal también. Federación tiene una oferta turística increíble para este verano”, subrayó.

Cinco noches de carnaval

Marozzini también adelantó el cronograma del carnaval de Federación, que tendrá cinco noches: 31 de enero, 7, 14, 16 y 21 de febrero, con comparsas en competencia que prometen un espectáculo de gran nivel.

Trabajo conjunto con el sector privado

Durante la presentación, el secretario resaltó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado. “Este fin de semana el privado sintió un alivio. Mostrar el trabajo en equipo fortalece netamente un destino”, afirmó.

A su lado, el prestador local que acompañó a la delegación también agradeció la oportunidad de participar del evento en Buenos Aires, señalando que “es muy importante para la ciudad estar presente en estos espacios de promoción”.

Marozzini cerró la entrevista agradeciendo el acompañamiento de 7Paginas y reafirmó que Federación encara la temporada con entusiasmo: “Esperemos que toda la provincia sea elegida, y que cada destino pueda mostrar lo mejor que tiene”.