Marozzini: “Federación es el parque termal que más entradas corta en Entre Ríos, porque al turista lo salimos a buscar”

“Federación sigue siendo el parque termal que más entradas corta en Entre Ríos, y eso se logra porque no esperamos al turista: salimos a buscarlo”, afirmó Marozzini, quien precisó que en octubre se registraron más de 38.000 ingresos al Parque Termal, consolidando al complejo como el más visitado de la provincia.

El funcionario explicó que desde la Secretaría de Turismo se trabaja de forma permanente para atraer visitantes de diferentes regiones. “Hicimos acciones promocionales localidades uruguayas como Belén y Villa Constitución, pero también aprovechamos y fuimos a Barra do Quaraí Brasil y además estuvimos en el sur de Corrientes. También estamos proyectando campañas para la Costa Atlántica y para Uruguay el año próximo. Todo esto lo hacemos con un gran equipo que está en movimiento constante”, señaló.

Marozzini destacó la recuperación del turismo estudiantil, un segmento que vuelve a elegir Federación como destino. “Hoy el parque termal y el acuático estuvieron repletos de chicos. Vinieron grupos de Buenos Aires y de varias provincias, además de estudiantes de la región. Eso nos alegra, porque es fruto de un trabajo hormiga con empresas que habían dejado de venir y hoy están regresando”, subrayó.

De cara a la próxima temporada, el secretario confirmó que el 7 de diciembre se realizará el lanzamiento oficial de la temporada de playas en Playa Grande, coincidiendo con el fin de semana largo por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción. “Ya estamos trabajando con Obras Públicas y Servicios para poner a punto las playas y todos los espacios de recreación. La idea es que Federación esté impecable para recibir a los turistas”, dijo.

En cuanto a las fiestas populares, adelantó que la Fiesta Nacional del Lago se desarrollará del 8 al 11 de enero y que será “una edición muy convocante, pensada desde lo turístico y lo económico”. “Tenemos tres números ya contratados de los cuatro que integrarán la grilla, y el intendente Bravo será quien los anuncie oficialmente la próxima semana”, adelantó.

Además, confirmó el regreso de la elección de la Reina del Termalismo, prevista para el 23 de noviembre, en vísperas del Día Nacional del Termalismo. “Queremos que Federación sea la sede de la Fiesta Provincial del Termalismo, y para eso debemos concretar tres ediciones consecutivas. Esta será la segunda, y estamos muy entusiasmados con el crecimiento del evento”, sostuvo.

Respecto de la situación económica, Marozzini pidió prudencia en los precios de cara a la temporada. “Tenemos que ser conscientes de que es un tiempo para sostenernos. No es momento de hacer liquidez, sino de mantener fuerte al destino y cuidar la competitividad. Si lo público y lo privado caminamos juntos, Federación seguirá liderando el turismo provincial”, concluyó.

Con altos niveles de reservas para el verano y una marcada reactivación del turismo regional, Federación se prepara para una temporada que promete ser una de las mejores de los últimos años, consolidando su liderazgo como el principal destino termal de Entre Ríos.