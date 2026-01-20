Marozzini hizo un balance del verano y pidió ordenar el calendario de fiestas populares en Entre Ríos

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Marozzini explicó que durante la primera quincena de enero se observa un incremento del movimiento turístico, especialmente a partir del día jueves. “Jueves, viernes, sábado y domingo la ciudad tiene un movimiento interesante y contundente. El Parque Termal viene arrojando muy buenos números, entre 7.000 y 8.000 personas por fin de semana”, señaló.

Sin embargo, reconoció que los días lunes, martes y miércoles presentan una marcada caída en la actividad, algo que —según indicó— no ocurría en años anteriores. “Hoy el turista sale a vacacionar menos días, prioriza las escapadas cortas, y eso nos obliga a trabajar fuerte para sumar alguna noche más de pernocte”, explicó. En ese sentido, destacó la importancia de generar eventos y propuestas que motiven a los visitantes a extender su estadía.

Al referirse a la reciente Fiesta Nacional del Lago, Marozzini resaltó el impacto positivo que tuvo en la ciudad. “Ese fin de semana logramos una ocupación hotelera superior al 95%, y para Federación eso significa muchísima gente”, afirmó, y subrayó que la grilla de artistas convocados fue determinante para el éxito del evento. También remarcó que Federación se posicionó como uno de los destinos más convocantes de la provincia durante la primera quincena del verano.

No obstante, el funcionario puso el foco en una problemática que, a su entender, debe ser atendida a nivel provincial. “El mismo fin de semana de la Fiesta Nacional del Lago había otras dos fiestas importantes en paralelo, y el fin de semana de la Fiesta de la Sandía ocurrió lo mismo. Eso termina perjudicando a todos”, cuestionó. En ese sentido, consideró necesario que la Provincia coordine y ordene las fechas junto a los municipios para evitar superposiciones y permitir que cada evento tenga su público.

Más allá de ello, Marozzini se mostró convencido del aporte de las fiestas populares a la economía local. “No solo viene el turista que se queda dos o tres días, también está el excursionista que llega por el día, consume en la ciudad y vuelve a su casa. Eso también genera un impacto muy positivo”, explicó.

Al comparar la temporada actual con la del año pasado, indicó que se percibe una leve recuperación. “Estamos un poquito mejor que el verano pasado”, sostuvo, y explicó que los destinos consolidados como marca logran sobreponerse mejor en el contexto actual. “Federación es un destino instalado, y eso se nota en la ocupación y el pernocte en comparación con otros destinos más chicos”, agregó.

De cara a lo que resta del verano, el secretario de Turismo adelantó que el foco estará puesto en la promoción de los carnavales federaenses, destacando la decisión del intendente Ricardo Bravo de conformar un ente del carnaval con participación de las comparsas. Además, confirmó que se destinará presupuesto para una fuerte campaña en redes sociales y acciones promocionales en distintos puntos del país, como la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón y la Costa Atlántica.

Finalmente, se refirió al inicio de operaciones del aeropuerto de Concordia y su impacto en el destino Federación. Si bien aclaró que aún no hay datos precisos, señaló que algunos prestadores ya comenzaron a recibir turistas que llegan por vía aérea. “No son muchos todavía, pero ya se empieza a notar”, afirmó.

Para cerrar, Marozzini invitó al sector privado a continuar trabajando de manera conjunta con el municipio. “La promoción sostenida nos ha dado muy buenos resultados y vamos a seguir fortaleciendo la marca Federación durante todo el año”, concluyó.