Marozzini: “la clave para la recuperación del turismo en Federación ha sido la promoción y el trabajo articulado entre el público y el privado”

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el programa Entre Líneas, que se emite por Radio UNO Federación, donde también se refirió al exitoso lanzamiento de la temporada de verano, realizado el pasado domingo 7 en Playa Grande. Allí, una multitud de vecinos, turistas, emprendedores y artesanos acompañaron la jornada, que contó además con espectáculos musicales. “Fue una apertura muy positiva y todo indica que esta temporada será mejor que la anterior”, remarcó.

Marozzini analizó que el último fin de semana largo de noviembre dejó números muy favorables para el sector, mientras que el de diciembre tuvo un movimiento moderado, un comportamiento habitual por tratarse de un período atravesado por colaciones, cierres de año y actividades escolares. No obstante, señaló que ya existen importantes niveles de reservas en hoteles para los primeros días de enero.

La Fiesta Nacional del Lago, un motor clave

Uno de los factores que más expectativas genera es la próxima edición de la Fiesta Nacional del Lago, cuya grilla de artistas fue calificada como “histórica” por el funcionario. “Es una de las mejores de la provincia y ya se nota cómo mueve el interés a nivel regional y turístico”, sostuvo.

Marozzini destacó que la fiesta traccionó de manera directa en las reservas y en el interés por visitar Federación durante los primeros días del año. Además, confirmó que los bonos para todas las noches del evento ya se encuentran a la venta por un valor de 60 mil pesos, tanto en puntos físicos de la ciudad como en modalidad online.

También adelantó que el anfiteatro será ampliado con nuevas tribunas y sectores habilitados, debido a la gran demanda prevista. “Creemos que una de las noches será histórica y puede marcar un récord de ingreso en la Fiesta Nacional del Lago, por el gran momento que atraviesa el artista principal y la enorme expectativa que se ha generado”, afirmó.

Promoción permanente y trabajo en equipo

En otro tramo de la entrevista, el secretario subrayó que el trabajo de promoción fue constante y sostenido durante todo el año. “Hemos viajado muchísimo, participamos en exposiciones, acciones de difusión, campañas en redes sociales y convenios estratégicos. Creemos profundamente en la promoción como herramienta para posicionar el destino”, explicó.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el sector privado, con quien aseguró mantener un diálogo permanente. “Yo creo mucho en la combinación de lo público y lo privado. Es fundamental para sostener la difusión y consolidar a Federación como destino turístico”, expresó.

Infraestructura lista para recibir turistas

Marozzini confirmó además que la infraestructura turística se encuentra prácticamente a pleno. El Parque Termal funciona al 100%, el Parque Acuático ya habilitó el último tobogán pendiente y las playas fueron puestas a punto mediante un trabajo conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Por último, el funcionario remarcó la importancia del esfuerzo colectivo: “La comunidad entera lo percibe. Tenemos que seguir combinando el esfuerzo del sector privado, el Estado y la sociedad para que Federación vuelva a consolidarse como uno de los destinos más elegidos de la región este verano 2026”