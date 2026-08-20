Marozzini: “Lo importante es que seguimos siendo el destino más elegido de Entre Ríos”

El secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, realizó un balance positivo del último fin de semana largo y cuestionó la interpretación de los porcentajes de ocupación turística cuando se comparan destinos con capacidades de alojamiento muy diferentes.

En diálogo con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, el funcionario destacó que, pese a las condiciones climáticas adversas, la ciudad registró un movimiento importante y sostuvo que Federación continúa siendo uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos.

“Más allá del clima, sabemos que la lluvia fue tremenda en la ciudad, tuvimos números interesantes. En el Parque Termal tuvimos más de 3.500 ingresos”, señaló.

Marozzini indicó además que la ocupación hotelera rondó el 65%, mientras que la actividad gastronómica también mostró un buen nivel de movimiento.

“Se pudo ver a los restaurantes llenos y distintos comercios trabajando. La verdad que vino muy bien”, afirmó.

Federación y Villa Elisa: la importancia de los números absolutos

El secretario de Turismo se refirió al informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ubicó a Villa Elisa por encima de Federación en el ranking de destinos turísticos durante el último fin de semana largo.

Al respecto, planteó que los porcentajes deben analizarse teniendo en cuenta la capacidad de alojamiento de cada localidad.

Según explicó, Federación cuenta con unas 13 mil plazas, mientras que Villa Elisa dispone de aproximadamente 3 mil camas. Por eso, consideró que no resulta suficiente comparar solamente los porcentajes de ocupación.

“Hoy hablar de una ocupación del 65%, como tuvo Federación el fin de semana, estamos hablando de más de 8.000 personas en la ciudad. Hablar de un 80% de ocupación en otra localidad quizás estamos hablando de apenas 2.000 personas”, ejemplificó.

En ese sentido, pidió ser cuidadosos con la interpretación de los datos y realizar un análisis más profundo de la realidad de cada destino.

“En cuanto a los porcentajes, hay que ser muy cuidadoso, hay que entender bien de qué manera se lo interpreta”, sostuvo.

Más de 580 participantes en un certamen de danza

Entre los factores que contribuyeron al movimiento turístico del fin de semana, Marozzini destacó la realización del Federación Dance, un certamen de danza organizado por la profesora Gisela Ro.

El evento reunió a más de 580 participantes, con delegaciones provenientes de Brasil, Uruguay y distintas ciudades argentinas.

El funcionario remarcó que este tipo de acontecimientos generan un movimiento que excede a los propios participantes, ya que también movilizan a sus familias.

“Trae a las chicas y chicos que participan, pero también trae a la familia. Eso es interesante. Se vio el movimiento de micros en la ciudad”, destacó.

Prepararse para una temporada atípica

Marozzini consideró que existe una leve recuperación de la actividad turística, aunque advirtió que será necesario trabajar con una estrategia diferente de cara a los próximos meses.

“Creo que lo que va a haber que trabajar muy bien son las distintas facetas que vamos a tener durante los fines de semana largos y, sobre todo, el turismo de eventos y el turismo de reuniones”, señaló.

El funcionario también puso el foco en el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño durante la próxima temporada de verano.

“Va a ser una temporada atípica. El fenómeno del Niño ya podemos ver los estragos que está haciendo, pero seguramente vamos a tener una adaptación en cuanto a lo turístico desde nuestra ciudad y desde nuestra propuesta”, explicó.

En ese contexto, consideró que la comunicación será fundamental para explicar las características particulares que tendrá el fenómeno climático en los distintos sectores de la región.

Buena relación con las nuevas autoridades hoteleras

Marozzini también confirmó que mantiene expectativas positivas respecto del trabajo conjunto con las nuevas autoridades de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Federación.

El funcionario señaló que ya mantuvo reuniones con los nuevos referentes de la entidad y confirmó que continuará participando de los encuentros del sector privado.

La nueva conducción está encabezada por Javier Vallejos, acompañado por Adriana Nagy como vicepresidenta.

“El trabajo nos va a encontrar justamente juntos y trabajando en equipo. Es primordial para la próxima temporada y para los eventos venideros que nos encuentre trabajando codo a codo al sector público y privado”, afirmó.

Una estrategia regional frente a El Niño

El secretario también destacó la reunión realizada en Colón con representantes de distintos destinos turísticos de la costa del río Uruguay para comenzar a diseñar estrategias frente al escenario climático.

Uno de los principales puntos acordados, según explicó, será fortalecer la comunicación turística.

“Vamos a tener que tener una muy buena comunicación y entender que Entre Ríos es mucho más allá del río”, expresó.

En ese sentido, mencionó como alternativas los parques termales, parques acuáticos, fiestas nacionales, carnavales, actividades rurales, propuestas vitivinícolas, gastronomía y pesca.

Marozzini sostuvo que en este trabajo deben participar tanto el sector público como el privado, incluyendo las entidades empresarias vinculadas con el turismo.

Promoción en Uruguay

Finalmente, el funcionario anticipó que Federación profundizará durante septiembre la promoción turística en Uruguay.

Está previsto realizar acciones en Montevideo, Maldonado, San José y Canelones, además de evaluar actividades en la zona de Punta del Este.

“Nosotros siempre vamos 15 o 20 días antes a Uruguay a fortalecer la publicidad y lo vamos a hacer durante el mes de septiembre”, adelantó.

El objetivo será captar visitantes uruguayos aprovechando especialmente la denominada Semana del Turismo de ese país, que comienza alrededor del 19 de septiembre.

A modo de cierre, Marozzini buscó transmitir un mensaje positivo frente al contexto económico y climático.

“Tenemos que trasladar un mensaje positivo más allá del contexto que nos toca vivir. Federación sigue siendo uno de los destinos más elegidos y eso es lo importante”, concluyó.