Marta, la valiente mujer de 70 años que enfrentó a un ladrón y recuperó su celular en Gualeguay

El episodio ocurrió a pocas cuadras de la calle principal de la ciudad, más precisamente en calle Melitón Juárez al 280. Según se pudo reconstruir, un sujeto que se desplazaba en bicicleta abordó a la mujer sin descender del rodado y le arrebató el celular que llevaba en la mano. Sin embargo, tras el robo, al delincuente se le salió la cadena de la bicicleta, lo que fue aprovechado por Marta para abalanzarse sobre él y exigirle la devolución de su pertenencia.

Las imágenes del hecho, registradas por una cámara de seguridad y difundidas masivamente en redes sociales, muestran cómo la mujer golpea al ladrón con una bolsa de los mandados mientras le reclama que le devuelva el teléfono. Finalmente, el sujeto arrojó el celular al suelo y escapó del lugar con la bicicleta dañada.

El video también generó cuestionamientos, ya que durante el forcejeo se observa el paso de otras personas por el lugar sin intervenir en un primer momento. No obstante, la propia Marta aclaró posteriormente que uno de los jóvenes que circulaba en motocicleta llevaba a un niño y regresó al advertir la situación para dar aviso a la Policía. Además, otro vecino que pasaba en automóvil se acercó al creer inicialmente que se trataba de una pelea entre jóvenes, y una mujer también colaboró hasta la llegada del patrullero, que finalmente trasladó a Marta hasta la casa de su hijo.

Horas más tarde se conoció que el presunto autor del hecho, de apellido Ramos, una persona con antecedentes, protagonizó otro episodio delictivo esa misma noche. Según trascendió, el individuo ingresó a un local de comidas en la zona de las Cinco Esquinas, pidió un sándwich y se retiró sin pagar, para luego ir a comerlo a la plaza principal de Gualeguay, frente a la Jefatura Departamental. Tras ser alertada, la Policía logró identificarlo, aunque la orden de detención se libró al día siguiente, cuando fue localizado en su domicilio, donde también se halló la bicicleta rota.

En declaraciones al programa NG de Telefe, al periodista Pablo Kablán, también oriundo de Gualeguay, Marta relató lo sucedido y expresó su preocupación por el crecimiento de la inseguridad. “Yo iba a llevarle las milanesas a mi nieto, como todos los jueves. Tenía el celular en la mano y este muchacho me lo arrebató sin bajarse de la bicicleta. Cuando vi que se le trabó, me le fui encima”, contó.

Finalmente, Marta señaló que, a partir de su denuncia y de otros dos hechos cometidos por el mismo sujeto, el delincuente fue detenido. “Me da pena que en Gualeguay, donde antes no pasaba nada, ahora ataquen a personas vulnerables. Por suerte salió todo bien, porque esta persona podría haberme golpeado”, reflexionó la mujer, cuya valentía generó reconocimiento y debate en toda la comunidad.

Video

Redacción de 7Paginas