Martes con clima agradable antes de la llegada de un nuevo frente frío a la región de Salto Grande

Sin embargo, este respiro cálido será breve. A partir del miércoles, las mínimas comenzarán a descender y se espera la llegada de un nuevo frente frío. Para mañana, la mínima se ubicará en 8°C y la máxima no superará los 15°C, con cielo parcialmente nublado. Durante la tarde y noche se registrará la entrada de viento sur, marcando el inicio del cambio de masa de aire.

El jueves y el viernes serán las jornadas más frías de la semana, con temperaturas mínimas de 5°C y máximas que rondarán los 14 y 15°C, respectivamente. A pesar del descenso térmico, no se prevén lluvias para estos días.

De esta manera, la región se prepara para un marcado cambio de condiciones, dejando atrás el clima templado para recibir un nuevo pulso invernal en pleno agosto.

Fotos: Marcelo Cortiana

Redaccion de 7Paginas