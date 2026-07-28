Martes con humedad y alerta por tormentas en Concordia y la region

De acuerdo al informe del SMN, la jornada comenzará con bancos de niebla durante la mañana, una humedad cercana al 99 por ciento, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima prevista de 23 grados.

Para la tarde se pronostica un 40 por ciento de probabilidad de tormentas aisladas, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a desmejorar, con un 70 por ciento de probabilidades de tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La creciente del río suma preocupación

El escenario meteorológico coincide con el avance de la creciente del río Uruguay, cuyo nivel continuará en ascenso durante los próximos días, según los informes del área de Hidrología de Salto Grande.

La posibilidad de nuevas precipitaciones genera preocupación, ya que podrían agravar la situación en sectores bajos y complicar aún más el panorama para las zonas cercanas al río.

Miércoles con mejora en las condiciones

El pronóstico anticipa que durante la madrugada del miércoles aún podrían registrarse chaparrones, aunque las condiciones comenzarían a mejorar con el correr de la jornada.

Para ese día se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 18 grados, con cielo mayormente nublado y un leve descenso térmico respecto al martes.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas