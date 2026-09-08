Martes con leve repunte de las temperaturas en la región de Salto Grande

Pareciera que la ola polar que afectó a la región durante los últimos días fue de corta duración. A partir de este martes, las temperaturas comenzarán a experimentar un leve repunte, de acuerdo al pronóstico previsto para Concordia y la zona de Salto Grande.

Para este martes se espera una jornada agradable, aunque el amanecer será frío, con una temperatura mínima de 5 grados. Con el correr de las horas, los registros térmicos irán en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada en 19 grados.

El cielo se presentará despejado, con una humedad cercana al 96 por ciento y vientos del sector Este, con una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora.

Más calor durante miércoles y jueves

Las temperaturas continuarán en ascenso durante los próximos días. Para el miércoles se prevén temperaturas que oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 21 de máxima, con cielo algo nublado.

En tanto, el jueves se presentaría como la jornada más cálida de la semana, con una mínima estimada en 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 25 grados, también con cielo algo nublado.

El viernes volvería a cambiar el tiempo

Sin embargo, el repunte de las temperaturas sería de corta duración. A partir del viernes se espera nuevamente un descenso térmico y aumentarán las probabilidades de precipitaciones.

Para la tarde de esa jornada existe un 40 por ciento de probabilidad de lluvias, mientras que las temperaturas se ubicarían entre los 13 grados de mínima y los 16 de máxima.

De esta manera, luego del intenso frío de los últimos días, Concordia y la región de Salto Grande tendrán una breve tregua con temperaturas más agradables, aunque el cambio de tiempo previsto para el viernes volvería a traer condiciones más frescas e inestables.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas