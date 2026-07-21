Martes inestable en Concordia y la región: continúan las lloviznas y el ambiente húmedo

Para este martes se anuncia una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 16 grados, manteniéndose un ambiente fresco y típicamente invernal.

Además, el SMN señaló un 40 por ciento de probabilidades de lloviznas durante gran parte del día, mientras que la humedad alcanzará valores muy elevados, cercanos al 99 por ciento, generando sensación de mayor frío y persistencia de bancos de neblina en algunos sectores.

En cuanto al viento, soplará desde el sector oeste a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora.

El panorama meteorológico indica que la inestabilidad continuará durante las próximas jornadas, aunque hacia mediados de semana se espera una mejora gradual de las condiciones, con el regreso del sol y un leve descenso de las temperaturas mínimas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas