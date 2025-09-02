Martes inestable en la región de Salto Grande: cómo seguirá el clima en la semana

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se presentará con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones por la mañana. Sin embargo, hacia la tarde aumenta la posibilidad de lluvias aisladas, con una probabilidad estimada en un 40%.

En cuanto a las temperaturas, la jornada comenzará con una mínima de 10 grados, reflejando la continuidad de las mañanas frías, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados.

Cómo sigue la semana

Miércoles: mejora temporaria del clima en la región. La mínima se mantendrá en 10 grados y la máxima trepará hasta los 20 grados, con cielo mayormente nublado.

Jueves: el descenso térmico se hará sentir nuevamente, con una mínima de 7 grados y máxima de 14 grados, aunque con un panorama más soleado.

Viernes: ingresará un nuevo frente frío, que provocará un brusco descenso de temperaturas. Será la mañana más fría de la semana, con una mínima de 5 grados y máxima de 15 grados. Según los pronósticos, este sería el último evento invernal significativo del año.

Panorama general

La región de Salto Grande transitará una semana marcada por la variabilidad climática, con mañanas frías, posibles lluvias aisladas y una mejora intermedia antes de la llegada del frente frío hacia el fin de semana, que podría ser la despedida definitiva del invierno.

Foto: Marcelo González

Redaccion de 7Paginas