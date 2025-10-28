Martes lluvioso y frío en Concordia: el aire polar sorprendió a la región

La jornada de este martes 28 de octubre se presentó fresca, húmeda y con lluvias intermitentes en Concordia y la región de Salto Grande, sorprendiendo a muchos que no esperaban un cambio tan brusco en las condiciones del tiempo.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas descendieron por debajo de los 10 grados, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 15 o 16 grados, valores atípicos para esta época del año.

El fenómeno se debe a la llegada de una masa de aire polar que afectó al centro y sur del país, provocando un marcado descenso térmico y condiciones de inestabilidad, con lluvias y lloviznas desde la madrugada en distintas localidades entrerrianas.

Desde el SMN detallaron que para este martes se espera una máxima de 16 grados, cielo mayormente nublado, humedad cercana al 60% y vientos del sudeste a 19 km/h, factores que mantendrán la sensación de frío durante toda la jornada.

Para el miércoles, el organismo anticipa una mínima de 9° y una máxima de 18°, con un 40% de probabilidades de lloviznas durante la mañana y mejoramientos parciales hacia la tarde, aunque el cielo continuará mayormente cubierto.

El jueves se prevé un leve repunte en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 18°, aunque el cielo seguirá nublado.

Recién el viernes se espera el regreso de un clima más primaveral, con mínimas de 11° y máximas que rondarán los 22 grados, además de cielos despejados y buen tiempo.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas