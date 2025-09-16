Martes primaveral con 27 grados y pronóstico de nuevas lluvias para la semana en la región de Salto Grande

Sin embargo, el alivio sería momentáneo: el Servicio Meteorológico anticipa nuevas inestabilidades a lo largo de la semana, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas en distintas zonas de la provincia.

El pronóstico día por día

Miércoles 17 de septiembre: mínima de 16 y máxima de 26 grados, con cielo mayormente nublado.

Jueves 18 de septiembre: mínima de 17 y máxima de 25 grados, con un 40% de probabilidades de tormentas aisladas, especialmente en los departamentos del centro y norte provincial.

Viernes 19 de septiembre: mínima de 17 y máxima de 27 grados, con cielo mayormente nublado.

Sábado 20 de septiembre: el día comenzaría con chances de tormentas aisladas durante la mañana, pero hacia la tarde se prevé una mejora en las condiciones, sin lluvias.

Redacción de 7Paginas

Camino a la primavera

Con temperaturas que ya rondan los 27 grados, la región de Salto Grande empieza a sentir el anticipo de la primavera. Aun así, la elevada nubosidad y las lluvias intermitentes seguirán marcando el pulso climático de los próximos días.

Redaccion de 7Paginas