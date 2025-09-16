7PAGINAS

Martes 16 de septiembre de 2025
Martes primaveral con 27 grados y pronóstico de nuevas lluvias para la semana en la región de Salto Grande

El norte entrerriano vive este martes una jornada marcada por el regreso de la estabilidad luego de las lluvias del lunes. En Concordia, la temperatura mínima fue de 11 grados y se espera una máxima de 27 grados, con cielo algo nublado, humedad del 98% y vientos en calma.
Redacción 7Paginas

Sin embargo, el alivio sería momentáneo: el Servicio Meteorológico anticipa nuevas inestabilidades a lo largo de la semana, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas en distintas zonas de la provincia.

El pronóstico día por día

Miércoles 17 de septiembre: mínima de 16 y máxima de 26 grados, con cielo mayormente nublado.

Jueves 18 de septiembre: mínima de 17 y máxima de 25 grados, con un 40% de probabilidades de tormentas aisladas, especialmente en los departamentos del centro y norte provincial.

Viernes 19 de septiembre: mínima de 17 y máxima de 27 grados, con cielo mayormente nublado.

Sábado 20 de septiembre: el día comenzaría con chances de tormentas aisladas durante la mañana, pero hacia la tarde se prevé una mejora en las condiciones, sin lluvias.

Camino a la primavera

Con temperaturas que ya rondan los 27 grados, la región de Salto Grande empieza a sentir el anticipo de la primavera. Aun así, la elevada nubosidad y las lluvias intermitentes seguirán marcando el pulso climático de los próximos días.

