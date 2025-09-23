Martes soleado en la región de Salto Grande: así continuará el clima durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este martes 23 de septiembre en Concordia y la región de Salto Grande una jornada con cielo despejado, mínima de 8 grados y máxima de hasta 19 grados, con humedad en torno al 73% y vientos en calma.

Pronóstico extendido

Miércoles: mínima de 9° y máxima de 17°, con cielo ligeramente nublado.

Jueves: mínima de 10° y máxima de 19°, con cielo estable.

Viernes: será el día más cálido de la semana, con mínima de 12° y máxima de 24°, cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado hacia la tarde.

Sábado: se anuncian probables lluvias en horas de la mañana, con mínima de 14° y máxima de 21°.

Domingo: volvería el sol, con mínima de 12° y máxima de 23°.

De esta manera, se espera una semana con buen tiempo en general, con ascenso progresivo de las temperaturas y algunas precipitaciones hacia el fin de semana.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas