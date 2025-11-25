Martes soleado y temperaturas en ascenso: cuándo volverían las lluvias a la región de Salto Grande

El organismo anticipa que el martes 25 de noviembre se desarrollará con muy buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, consolidando un panorama estable y cálido. Para este miércoles, las marcas continuarían en aumento: en el norte de la provincia se prevén máximas de hasta 33°C y una mínima de 18°C, aunque la nubosidad será más notoria a lo largo del día.

El jueves se presentará con cielo algo nublado, una mínima estimada de 17°C y una máxima que nuevamente rondará los 30°C. En tanto, el viernes la mínima subirá a 20°C, manteniendo los 30°C para la tarde, con una mañana parcialmente nublada y un incremento de la nubosidad hacia el final de la jornada.

Fin de semana con probabilidad de tormentas

El sábado comenzaría con 20°C y alcanzaría unos 28°C durante la tarde. Sin embargo, el SMN advierte un 40% de probabilidades de tormentas aisladas hacia el cierre del día.

El domingo se presentará más fresco, con una mínima de 15°C y máxima de 25°C. Las condiciones inestables se acentuarán, ya que se prevé un 70% de posibilidades de tormentas por la mañana y un 40% de chaparrones durante la tarde.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas