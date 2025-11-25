7PAGINAS

Martes 25 de noviembre de 2025
Martes soleado y temperaturas en ascenso: cuándo volverían las lluvias a la región de Salto Grande

Este martes amaneció con cielo despejado y un marcado ascenso térmico en Concordia y toda la región de Salto Grande. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una mínima de 16°C y se espera que la temperatura trepe hasta los 30°C, con una humedad del 79% y vientos del Este a 10 km/h. La sensación térmica podría ubicarse por encima de la temperatura prevista.
Redacción 7Paginas

El organismo anticipa que el martes 25 de noviembre se desarrollará con muy buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, consolidando un panorama estable y cálido. Para este miércoles, las marcas continuarían en aumento: en el norte de la provincia se prevén máximas de hasta 33°C y una mínima de 18°C, aunque la nubosidad será más notoria a lo largo del día.

El jueves se presentará con cielo algo nublado, una mínima estimada de 17°C y una máxima que nuevamente rondará los 30°C. En tanto, el viernes la mínima subirá a 20°C, manteniendo los 30°C para la tarde, con una mañana parcialmente nublada y un incremento de la nubosidad hacia el final de la jornada.

Fin de semana con probabilidad de tormentas

El sábado comenzaría con 20°C y alcanzaría unos 28°C durante la tarde. Sin embargo, el SMN advierte un 40% de probabilidades de tormentas aisladas hacia el cierre del día.

El domingo se presentará más fresco, con una mínima de 15°C y máxima de 25°C. Las condiciones inestables se acentuarán, ya que se prevé un 70% de posibilidades de tormentas por la mañana y un 40% de chaparrones durante la tarde.

