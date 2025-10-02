7PAGINAS

Jueves 2 de octubre de 2025
Martin Martínez: “la gente debe votar entre volver al pasado o apoyar el cambio que está haciendo el gobernador Frigerio”

El presidente del Comité Departamental Federación de la UCR, Martín Martínez, aseguró que las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre marcarán una disyuntiva clave para la provincia: “La gente vota entre volver al pasado o apoyar el cambio que está llevando adelante el gobernador Rogelio Frigerio”.
En su paso por el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, Martínez analizó el desarrollo de la campaña y reconoció que existe malestar social por la situación económica, aunque responsabilizó al kirchnerismo: “Es la herencia que dejaron tras años de mala gestión. Hoy tenemos una provincia que comienza a ordenarse”.

El dirigente radical defendió la decisión partidaria de integrar el frente junto a La Libertad Avanza y el PRO, recordando que fue una resolución orgánica del último congreso de la UCR: “Somos un partido orgánico y debemos respetar lo que decide la mayoría. Más allá de las diferencias internas, lo importante es trabajar unidos para consolidar un proyecto que mire al futuro”.

Frigerio y Milei

Consultado sobre la relación con el gobierno nacional, Martínez respaldó la postura del mandatario entrerriano: “Frigerio sostiene públicamente que quiere que al presidente Milei le vaya bien y que termine su mandato. Nuestro compromiso democrático es garantizar la gobernabilidad”.

Al mismo tiempo, destacó que la gestión provincial en apenas un año y siete meses “ya muestra cambios concretos en obras, transparencia y administración, algo que la gente reconoce”.

Candidaturas radicales y nueva generación

Martínez resaltó la presencia de referentes de la UCR en las listas legislativas, como Darío Schneider y Eliana Lagrana, presidenta de la Juventud Radical provincial. “Hay una nueva generación que viene con fuerza. El radicalismo sigue vivo y tiene cuadros que proyectan futuro”, afirmó.

El dirigente adelantó que el próximo 8 de octubre Schneider visitará Federación para participar de un encuentro en el Comité local, acompañado por representantes de los partidos aliados.

Desafíos locales y participación ciudadana

En el plano departamental, Martínez sostuvo que Federación necesita “un cambio de rumbo” para dejar atrás el estancamiento en materia de turismo, servicios y desarrollo urbano: “Con los recursos que tenemos no podemos seguir retrocediendo”.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a participar masivamente en los comicios pese al desánimo social y la desconfianza hacia la política: “El voto es la herramienta para decidir el futuro. La gente debe analizar lo que pasamos en estos 20 años de peronismo y acompañar un proyecto de cambio que ya está en marcha en Entre Ríos”.