Martín Martínez pidió a los radicales de Federación dejar de lado el egoísmo y entender el mensaje de las urnas

Martínez puso en valor el trabajo en equipo con los dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO, el MID y otros espacios que integran la actual alianza, señalando que los resultados obtenidos reflejan el respaldo ciudadano a esta nueva etapa política. “Hemos podido consolidar una manera de trabajo en conjunto, y la gente eligió este camino”, remarcó.

Dirigiéndose especialmente a los sectores del radicalismo que no acompañaron el frente conformado con los libertarios y que incluso promovieron el voto en blanco, Martínez fue contundente, “Las elecciones ya terminaron. Ahora hay que ponerse a trabajar para sacar adelante el departamento y la provincia. No debemos ser egoístas. Hay que dejar las diferencias de lado y ayudar desde el lugar que nos toque”.

El titular del comité departamental también instó a realizar una autocrítica interna, reconociendo que algunos dirigentes deben “dejarse ayudar para cambiar la realidad de Federación”, una ciudad que —según sostuvo— atraviesa “una situación difícil que afecta directamente a la gente”.

Martínez valoró la transparencia y modernización impulsada por el gobernador Frigerio, señalando que “la gente confía en un gobierno que no oculta cosas y que muestra lo que hace día a día”. Además, llamó a los radicales a “revalorizar su rol dentro de la gestión provincial”, asegurando que “los radicales son la columna vertebral del gobierno”.

Por último, el dirigente hizo hincapié en la necesidad de proyectarse hacia el futuro con una mirada amplia, “Los tiempos políticos han cambiado. Más allá de nuestras ideas radicales, debemos trabajar sobre los puntos en común con otros espacios. Si la gente eligió este camino, es porque espera que sigamos juntos. El objetivo es claro: recuperar el municipio de Federación en 2027”.

Martínez cerró su reflexión agradeciendo a los militantes y fiscales que participaron de la elección y reiteró su compromiso con el proyecto que lidera Rogelio Frigerio. “Las elecciones pasaron. Ahora viene lo más importante: trabajar para mejorar la vida de la gente”, concluyó.